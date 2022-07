VIDEO ȘTIREA TA: Avioane de mari dimensiuni, la joasă altitudine, în apropierea municipiului Alba Iulia

Regulile de pe piața imobiliară vor fi schimbate din nou. De anul viitor, taxele și impozitele pentru cei care vând sau cumpără locuințe ar putea fi mai mari.

Potrivit modificărilor de Cod Fiscal vizate de Coaliție, varianta luată în calcul de Guvern este de eliminare a scutirii acordate persoanelor fizice la vânzarea unui imobil.

Planurile sunt de trecere la impozitare de 1% pentru o locuinţă mai nouă de 3 ani şi impozit 3% pentru imobile de până în 3 ani, cu excepţia moştenirilor.

Impozitul pe proprietate va fi pe grila notarială şi nu se mai face diferenţă între persoana fizică și persoană juridică. Va fi clasificare pe rezidenţiale (impozit de 0,1-0,2%) şi nerezidențial, 1 – 1,3%.

Pentru aplicarea cotei de TVA redusă de 5% la achizițiile de locuințe, pragul maxim de preț va reveni de la 700.000 de lei la 450.000 de lei.

”Dacă am dobândit proprietatea mai devreme de un an şi o revând, atunci voi plăti un impozit de 3%, pentru că este clar că este un scop speculativ. Sau, dacă am o proprietate deţinută pe mai mult de doi ani, impozitul va fi 1%.

Cât de mulţi bani se vor strange (la buget – n.r.), aici e foarte discutabil. Dacă va veni o criză economică, aşa cum ne aşteptăm peste câteva luni, una dureroasă, istorică, probabil nu se vor strânge acei bani, întrucât se vor reduce tranzacţiile de vânzare”, spune Adrian Benţa, analist fiscal, potrivit observatornews.ro.

Antreprenorii în imobiliare dau exemple de calcul:

”În acest moment, el ar plăti, la 100.000 de euro, 5.000 de euro TVA. În eventualitatea în care se schimbă înapoi acest plafon, la 450.000 de lei, acest client va trebui să plătească 119.000 de euro, adică 14.000 de euro suplimentar. În condiţiile în care, în mai toate precontractele, preţul este prevăzut ca fiind preţul net plus TVA, TVA-ul în vigoare la data semnării contractului final”, spune Daniel Tudor, antreprenor în imobiliare, potrivit sursei citate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News