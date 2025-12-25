VIDEO ȘTIREA TA: Bicicletă furată din fața unei case din Teiuș, în Ajunul Crăciunului. Hoțul, surprins pe o cameră de supraveghere

Un bărbat a furat o bicicletă electrică din fața unei case din Teiuș, miercuri, în Ajunul Crăciunului. Hoțul a fost surprins pe o cameră de supraveghere din zonă.

Fapta s-a petrecut pe 24 decembrie, în jurul orei 14:20.

Pe imagini se poate observa un bărbat îmbrăcat cu pantaloni, geacă și căciulă de culoare negră, având un spate un rucsac de culoare galben cu negru.

Acesta se asigură mai întâi să nu fie oameni pe stradă, pentru a nu fi văzut, iar mai apoi se urcă pe o bicicletă lăsată în fața porții unei case și pleacă cu ea în grabă.

Cetățeanul păgubit a anunțat Poliția și a distribuit înregistrarea video pe un grup de Facebook, sperând că acest lucru va contribui la identificarea rapidă a infractorului și recuperarea bicicletei.

sursa: Facebook (B. Pintea)

