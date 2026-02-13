Spațiu în Piața Toboșarului din Cetatea Alba Carolina, scos la licitație de Primăria Alba Iulia. Ce destinație va avea

Primăria Alba Iulia a anunțat organizarea unei licitații pentru închirierea unei locații pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, aflată în șanțurile Cetății Alba Carolina, pe latura de Nord, în Piața Toboșarului.

Locația nr. 8 are o suprafață de 145 mp și este destinată desfășurării de activități de alimentație publică, având și o terasă aferentă.

Prețul de pornire al licitației publice este de 2.646,54 lei/lună.

Durata contractului este de 5 de ani de la data semnării procesului verbal de predare-primire.

Depunerea ofertelor se poate face în perioada 2 - 6 martie 2026, ora 13:30 la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, strada Calea Moților, nr. 5A, camera 8, într-un exemplar.

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 11 martie 2026, ora 12:00, la sediul Serviciului Contracte, Patrimoniu/Compartiment Elaborare Contracte, Domeniului Public și Privat situat în Alba Iulia, B-dul. Republicii, nr. 26 (vis-a-vis de Dedeman).

