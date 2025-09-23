VIDEO: Țap, căprioară și iezi în habibatul lor, surprinși de camerele de monitorizare ale Parcului Natural Apuseni

Parcul Natural Apuseni continuă să surprindă, prin intermediul camerelor de monitorizare a faunei sălbatice, momente unice din natură, iar apoi să le împărtășească cu publicul.

Recent, camerele au surprins un țap, o căprioară și mai mulți iezi.

Potrivit reprezentanților parcului, capreolus capreolus este o specie de mamifere rumegătoare ce aparține familiei Cervidae.

Înălțimea la greabăn este între 65 – 75 cm iar lungimea corporală poate varia între 95 și 135 cm. Cel mai dezvoltat simț al lor este mirosul și auzul.

Căpriorul simte mirosul omului de la câteva sute de metri (200-300m), dacă vântul este prielnic, scrie avpsro.eu.

De asemenea, căprioara se hrăneşte cu frunze de arbori și arbuști, lucernă, trifoi, fasole, mazăre, grâu, ovăz verde etc.

Parcul Natural Apuseni este o arie protejată de interes național, întinsă pe teritoriile administrative ale județelor Alba, Cluj şi Bihor, în partea central-estică a Munţilor Apuseni.

Cu o suprafață de 75.784 hectare, adăposteşte mai multe specii de animale, păsări, peşti şi reptile.

