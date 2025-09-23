Connect with us

Eveniment

VIDEO: Țap, căprioară și iezi în habibatul lor, surprinși de camerele de monitorizare ale Parcului Natural Apuseni

Țap, căprioară și iezi

Publicat

acum 2 ore

Parcul Natural Apuseni continuă să surprindă, prin intermediul camerelor de monitorizare a faunei sălbatice, momente unice din natură, iar apoi să le împărtășească cu publicul. 

Recent, camerele au surprins un țap, o căprioară și mai mulți iezi.

Potrivit reprezentanților parcului, capreolus capreolus este o specie de mamifere rumegătoare ce aparține familiei Cervidae.

Înălțimea la greabăn este între 65 – 75 cm iar lungimea corporală poate varia între 95 și 135 cm. Cel mai dezvoltat simț al lor este mirosul și auzul.

Căpriorul simte mirosul omului de la câteva sute de metri (200-300m), dacă vântul este prielnic, scrie avpsro.eu.

De asemenea, căprioara se hrăneşte cu frunze de arbori și arbuști, lucernă, trifoi, fasole, mazăre, grâu, ovăz verde etc.

Parcul Natural Apuseni este o arie protejată de interes național, întinsă pe teritoriile administrative ale județelor Alba, Cluj şi Bihor, în partea central-estică a Munţilor Apuseni.

Cu o suprafață de 75.784 hectare, adăposteşte mai multe specii de animale, păsări, peşti şi reptile.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

TOP ZECE cele mai bune universități din România. Clasament QS World University Rankings 2026
Evenimentacum O oră

Un fost președinte de Consiliu Județean, condamnat pentru luare de mită, cere revizuirea fondului la Tribunalul Alba
Țap, căprioară și iezi
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Țap, căprioară și iezi în habibatul lor, surprinși de camerele de monitorizare ale Parcului Natural Apuseni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Cât de scumpă a ajuns parcarea în Zona Zero, la Alba Iulia: se aplică noile tarife. Prețuri triple și pentru Zona 1
Administrațieacum 8 ore

Campanie de deratizare în Alba Iulia: 1.800 de stații pentru combaterea rozătoarelor vor fi amplasate în locații din oraș
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 5 ore

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Vouchere sociale
Actualitateacum 5 ore

Consiliul Concurenței nu susține prelungirea plafonării adaosului la unele alimente de bază
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum o zi

Moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, depusă de AUR. Se dezbate luni
Evenimentacum o zi

Sondaj: AUR, primul în preferințele românilor. Călin Georgescu și George Simion au cea mai mare cotă de încredere
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

FOTO Attila Malnași de la CSM Unirea Alba Iulia, o nouă performanță: A câștigat ultima etapă din Cupa României de MTB XCM
Blajacum o zi

Echipa Volei Alba Blaj, victorie în meciul de pregătire, cu CSU Medicina Târgu Mureș. Programul meciurilor în septembrie-octombrie
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 10 ore

Vremea până în 20 octombrie. Variații mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo actualizată pe patru săptămâni
Evenimentacum o zi

VIDEO: Expoziție de fotografie cu și despre Marcel Iureș. Eveniment de excepție la Alba Iulia. Imagini din cariera actorului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Evenimentacum o zi

”Tun” de 30 de milioane de euro la Superbet: Peste 7000 de români au obținut câștiguri fabuloase datorită unei erori din aplicație
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Primul test de sânge din lume pentru detecția timpurie a bolii Alzheimer, disponibil în România. Cine îl poate face
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 5 ore

Bolnavii de cancer ar putea retrage toți banii adunați la Pilonul 2 de pensii. Dezbateri în Coaliția de Guvernare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Elevii premiați la olimpiade ar putea primi din nou burse de excelență. Schimbări și la plata cu ora. Amendamente aprobate la lege
Educațieacum 12 ore

Elevii din clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice. Lege adoptată de Senat
Mai mult din Educatie