VIDEO: ”Te sună copilul”, noua înșelătorie bazată pe AI. Vocea unui membru al familiei poate fi clonată după o postare online

Publicat

acum O oră

”Te sună copilul”, noua înșelătorie cu ajutorul AI: Escrocheriile bazate pe inteligență artificială au intrat într-o nouă etapă. Poliția Română atrage atenția că atacatorii folosesc acum tehnologia de clonare vocală pentru a reproduce vocea unui copil sau a unui adolescent.

Acest lucru funcționează ca un declanșator în mintea părinților, care devin vulnerabili la fraudă.

Specialiștii avertizează că este suficientă o scurtă înregistrare audio pentru ca vocea să fie copiată și folosită în apeluri sau mesaje vocale care par autentice.

Mecanismul înșelătoriei este simplu, dar extrem de eficient. Infractorii obțin fragmente audio din mediul online – videoclipuri postate pe rețele sociale, mesaje vocale din aplicații de chat sau înregistrări publice.

”Cu doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale, pot crea o voce perfect realistă. Scenariul este mereu unul de urgență: accident, reținere, probleme grave.

Panica, este scopul. Dacă primiți un astfel de apel, opriți-vă, închideți și verificați. Sunați copilul pe numărul real!

Nu trimiteți bani și nu oferiți date la telefon! Limitați expunerea online a copiilor și stabiliți o întrebare de verificare în familie” a precizat un reprezentant al MAI, într-un material video de conștientizare.

 

