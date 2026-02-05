Starea drumurilor din Alba după sezonul de iarnă, inventariată de autoritățile județene. Când vor începe reparațiile

Autoritățile județene inventariază, în această perioadă, starea drumurilor din Alba afectate de sezonul rece, a anunțat Consiliul Județean.

Reprezentanții instituției au precizat că de îndată ce vremea va permite, vor începe și lucrările de reparații la drumurile afectate de ninsori și îngheț.

Angajații instituției verifică în teren starea tehnică a drumurilor județene, iar multe dintre probleme sunt deja cunoscute și se așteaptă doar ca vremea să permită intervenția în teren.

"Consiliul Județean administrează o rețea de 860,72 kilometri de drumuri, din care peste 760 de kilometri sunt drumuri asfaltate. La începutul iernii, aproape 80% din această rețea se aflau într-o stare tehnică bună și foarte bună.

Având în vedere iarna grea prin care tocmai am trecut, este nevoie de verificarea la zi a drumurilor județene.

După această revizie, se vor stabili prioritățile de intervenție și pentru lucrările ample, care presupun mai mult timp. Începând din acest an, va demara o campanie de reparații care va rezolva și aceste probleme mai ample", au adăugat aceștia.

