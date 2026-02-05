Economie
Măsuri de relansare economică: Draftul documentului pregătit de Guvern cu facilități fiscale, scheme de ajutor și investiții
Pe masa Guvernului se află draftul unui proiect de lege care vizează instituirea unor măsuri de relansare economică și stimulare a investițiilor, precum și modificarea mai multor acte normative din domeniul fiscal-bugetar. Câteva măsuri pe care guvernul intenționează să se aplice pentru relansarea economică au fost prezentate și de premierul Ilie Bolojan, la conferința de presă care a avut loc miercuri seara.
Proiectul de lege anunțat de Bolojan combină scheme de ajutor de stat, facilități fiscale, credite fiscale, granturi și instrumente financiare garantate, adresându-se atât marilor investitori, cât și IMM-urilor și microîntreprinderilor.
Ajutoare de stat pentru investiții strategice
Draftul prevede crearea unui cadru pentru sprijinirea investițiilor strategice cu impact major în economie.
Cine ar putea beneficia
- companii sau investitori care realizează investiții de minimum 1 miliard de lei
- proiecte cu efecte de antrenare în economie: producție, export, substituirea importurilor, inovare și dezvoltare regională
Forme de sprijin analizate
- granturi nerambursabile
- credit fiscal
- garanții de stat și instrumente de garantare
- bonificații și stimulente
- aport de capital
- simplificarea concesionării terenurilor din domeniul public sau privat al statului
Ajutorul ar putea fi acordat fie prin scheme de ajutor de stat, fie sub forma unui ajutor de stat ad-hoc, personalizat în funcție de proiect.
Investiții greenfield și sectoare cu deficit comercial
Pentru investițiile realizate de la zero (greenfield), în sectoare în care România are deficit comercial semnificativ, se propune:
- finanțare mixtă, prin credit fiscal și grant
Bugetul total analizat pentru această schemă este de 1,05 miliarde euro, cu:
- emiterea acordurilor de finanțare în perioada 2026–2032
plăți care pot continua până în 2036
Investiția minimă eligibilă ar urma să fie de 50 milioane lei, iar proiectele vor fi punctate în funcție de valoare, sector, localizare și grad de automatizare.
Rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare
Proiectul acordă un rol central Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID), care ar urma să:
- implementeze scheme de garantare, în numele și contul statului
- participe la înființarea de vehicule investiționale și fonduri de investiții
- sprijine UAT-uri, operatori de servicii publice, companii mari, IMM-uri și firme nou-înființate
Scopul este atenuarea dificultăților de finanțare pentru proiecte publice și private.
Măsuri fiscale propuse pentru companii
Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare
Se introduce un credit fiscal rambursabil de 10% din cheltuielile eligibile pentru activități de cercetare-dezvoltare, ca alternativă la:
- deducerea suplimentară actuală de 50% din baza impozabil
Amortizare accelerată și super-accelerată (2026–2027)
Pentru stimularea investițiilor în echipamente productive noi, se propune:
- amortizare accelerată: 50% din valoarea activului în primul an, restul liniar
- amortizare super-accelerată (doar pentru 2026–2027): 75% în primul an
Măsura ar urma să se aplice inclusiv pentru:
- echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații)
- mijloace de transport
- animale și plantații
Impactul estimat este unul de cash-flow, cu încasări mai mici la buget în primii ani și mai mari spre final.
Majorarea plafonului pentru mijloace fixe
Draftul prevede dublarea plafonului de la care un bun este considerat mijloc fix:
- de la 2.500 lei (nivel stabilit în urmă cu peste 15 ani)
- la 5.000 lei, ajustat cu indicele prețurilor de consum
Profitul reinvestit: schimbarea regimului
Documentul propune ca facilitatea pentru profitul reinvestit să fie:
- o scutire reală, nu doar o amânare a impozitării
Sumele ar urma să fie păstrate în alte rezerve timp de 5 ani, corelat cu obligația de a păstra activele achiziționate. Ulterior, 50% din rezerve pot fi eliberate. Măsura s-ar aplica inclusiv pentru investițiile realizate anterior intrării în vigoare.
Facilități pentru firmele listate la bursă
Pentru stimularea pieței de capital, în draftul legii s-a introdus:
- super-deducere de 50% pentru cheltuielile de listare
- super-deducere de 50% pentru cheltuielile de menținere la tranzacționare, în primul an după listare
Ce se propune pentru microîntreprinderi
Pentru microîntreprinderi, documentul prevede:
- extinderea termenului de angajare a primului salariat de la 30 la 90 de zile
- posibilitatea revenirii la regimul de microîntreprindere dacă sunt din nou îndeplinite condițiile
- menținerea regimului în cazul suspendărilor temporare ale CIM pentru concedii medicale
- calcularea plafonului de 100.000 euro exclusiv pe baza cifrei de afaceri
Bonificații pentru contribuabilii corecți
- bonificație de 3% pentru firmele care își achită integral obligațiile fiscale și respectă termenele declarative
- bonificație de 3% pentru persoanele fizice care plătesc impozitul pe venit prin declarația unică (D212)
TVA la încasare: plafon mai mare
Se propune majorarea plafonului pentru aplicarea TVA la încasare:
- 5 milioane lei în 2026
- 5,5 milioane lei din 2027
Măsura ar avantaja firmele care lucrează cu instituții publice sau clienți care întârzie plățile.
Scheme majore de ajutor de stat analizate
Draftul legii include șapte direcții mari de intervenție, printre care:
- investiții strategice și industriale
- procesarea resurselor minerale și tehnologii „zero net”
- cercetare și dezvoltare de înaltă tehnologie – TechUpi
- consolidarea capacităților industriale de apărare
- împrumuturi garantate pentru investiții productive
- sprijinirea exporturilor și internaționalizării firmelor românești
Bugetele analizate variază între 100 și 200 milioane euro anual, în funcție de schemă, cu perioade de aplicare diferite.
