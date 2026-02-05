Măsuri de relansare economică: Draftul documentului pregătit de Guvern cu facilități fiscale, scheme de ajutor și investiții

Pe masa Guvernului se află draftul unui proiect de lege care vizează instituirea unor măsuri de relansare economică și stimulare a investițiilor, precum și modificarea mai multor acte normative din domeniul fiscal-bugetar. Câteva măsuri pe care guvernul intenționează să se aplice pentru relansarea economică au fost prezentate și de premierul Ilie Bolojan, la conferința de presă care a avut loc miercuri seara.

Proiectul de lege anunțat de Bolojan combină scheme de ajutor de stat, facilități fiscale, credite fiscale, granturi și instrumente financiare garantate, adresându-se atât marilor investitori, cât și IMM-urilor și microîntreprinderilor.

Ajutoare de stat pentru investiții strategice

Draftul prevede crearea unui cadru pentru sprijinirea investițiilor strategice cu impact major în economie.

Cine ar putea beneficia

companii sau investitori care realizează investiții de minimum 1 miliard de lei

proiecte cu efecte de antrenare în economie: producție, export, substituirea importurilor, inovare și dezvoltare regională

Forme de sprijin analizate

granturi nerambursabile

credit fiscal

garanții de stat și instrumente de garantare

bonificații și stimulente

aport de capital

simplificarea concesionării terenurilor din domeniul public sau privat al statului

Ajutorul ar putea fi acordat fie prin scheme de ajutor de stat, fie sub forma unui ajutor de stat ad-hoc, personalizat în funcție de proiect.

Investiții greenfield și sectoare cu deficit comercial

Pentru investițiile realizate de la zero (greenfield), în sectoare în care România are deficit comercial semnificativ, se propune:

finanțare mixtă, prin credit fiscal și grant

Bugetul total analizat pentru această schemă este de 1,05 miliarde euro, cu:

emiterea acordurilor de finanțare în perioada 2026–2032

plăți care pot continua până în 2036

Investiția minimă eligibilă ar urma să fie de 50 milioane lei, iar proiectele vor fi punctate în funcție de valoare, sector, localizare și grad de automatizare.

Rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare

Proiectul acordă un rol central Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A. (BID), care ar urma să:

implementeze scheme de garantare, în numele și contul statului

participe la înființarea de vehicule investiționale și fonduri de investiții

sprijine UAT-uri, operatori de servicii publice, companii mari, IMM-uri și firme nou-înființate

Scopul este atenuarea dificultăților de finanțare pentru proiecte publice și private.

Măsuri fiscale propuse pentru companii

Credit fiscal pentru cercetare-dezvoltare

Se introduce un credit fiscal rambursabil de 10% din cheltuielile eligibile pentru activități de cercetare-dezvoltare, ca alternativă la:

deducerea suplimentară actuală de 50% din baza impozabil

Amortizare accelerată și super-accelerată (2026–2027)

Pentru stimularea investițiilor în echipamente productive noi, se propune:

amortizare accelerată: 50% din valoarea activului în primul an, restul liniar

amortizare super-accelerată (doar pentru 2026–2027): 75% în primul an

Măsura ar urma să se aplice inclusiv pentru:

echipamente tehnologice (mașini, utilaje, instalații)

mijloace de transport

animale și plantații

Impactul estimat este unul de cash-flow, cu încasări mai mici la buget în primii ani și mai mari spre final.

Majorarea plafonului pentru mijloace fixe

Draftul prevede dublarea plafonului de la care un bun este considerat mijloc fix:

de la 2.500 lei (nivel stabilit în urmă cu peste 15 ani)

la 5.000 lei, ajustat cu indicele prețurilor de consum

Profitul reinvestit: schimbarea regimului

Documentul propune ca facilitatea pentru profitul reinvestit să fie:

o scutire reală, nu doar o amânare a impozitării

Sumele ar urma să fie păstrate în alte rezerve timp de 5 ani, corelat cu obligația de a păstra activele achiziționate. Ulterior, 50% din rezerve pot fi eliberate. Măsura s-ar aplica inclusiv pentru investițiile realizate anterior intrării în vigoare.

Facilități pentru firmele listate la bursă

Pentru stimularea pieței de capital, în draftul legii s-a introdus:

super-deducere de 50% pentru cheltuielile de listare

super-deducere de 50% pentru cheltuielile de menținere la tranzacționare, în primul an după listare

Ce se propune pentru microîntreprinderi

Pentru microîntreprinderi, documentul prevede:

extinderea termenului de angajare a primului salariat de la 30 la 90 de zile

posibilitatea revenirii la regimul de microîntreprindere dacă sunt din nou îndeplinite condițiile

menținerea regimului în cazul suspendărilor temporare ale CIM pentru concedii medicale

calcularea plafonului de 100.000 euro exclusiv pe baza cifrei de afaceri

Bonificații pentru contribuabilii corecți

bonificație de 3% pentru firmele care își achită integral obligațiile fiscale și respectă termenele declarative

bonificație de 3% pentru persoanele fizice care plătesc impozitul pe venit prin declarația unică (D212)

TVA la încasare: plafon mai mare

Se propune majorarea plafonului pentru aplicarea TVA la încasare:

5 milioane lei în 2026

5,5 milioane lei din 2027

Măsura ar avantaja firmele care lucrează cu instituții publice sau clienți care întârzie plățile.

Scheme majore de ajutor de stat analizate

Draftul legii include șapte direcții mari de intervenție, printre care:

investiții strategice și industriale

procesarea resurselor minerale și tehnologii „zero net”

cercetare și dezvoltare de înaltă tehnologie – TechUpi

consolidarea capacităților industriale de apărare

împrumuturi garantate pentru investiții productive

sprijinirea exporturilor și internaționalizării firmelor românești

Bugetele analizate variază între 100 și 200 milioane euro anual, în funcție de schemă, cu perioade de aplicare diferite.

