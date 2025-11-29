VIDEO: Trafic alternativ pe DN 7, în zona Boița, după căderi de pietre de pe versant

Circulația rutieră se desfășoară alternativ, la kilometrul 245+600 al DN 7, în afara localității Boița, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe partea carosabilă.

Potrivit IPJ Sibiu, evenimentul nu s-a soldat cu persoane rănite sau autovehicule avariate.

Echipele de intervenție acționează în prezent pentru eliberarea drumului, iar traficul este blocat total pentru perioade scurte de timp, pentru a permite curățarea carosabilului.

Polițiștii rutieri se află la fața locului și le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să respecte indicațiile agenților.

DN 7 este una dintre cele mai tranzitate rute care leagă Sibiu de Valea Oltului, astfel că șoferii sunt sfătuiți să se informeze din timp asupra condițiilor de trafic și să conducă preventiv în zonele cu risc de căderi de pietre.

