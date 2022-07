Violență la Sebeș, pe fondul geloziei: O femeie a fost agresată de partenerul ei

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, spune că România cumpără drone militare, iar achiziția va fi încheiată „în scurt timp”.

„Este un proces de achiziţie care se află încă în curs. Sunt negocieri pe care comisia noastră de înzestrare le face cu cel care a câştigat licitaţia, ca să corespundă perfect cerinţelor iniţiale pe care cei care au participat la licitaţie le-au formulat ca fiind oferta lor.

Probabil că o să avem în scurt timp un comunicat pe această temă. Probabil că se va finaliza în scurt timp această achiziţie”, a explicat ministrul, citat de Agerpres.

Astfel, programul dedicat dronelor militare va deveni operaţional. „Vom avea şi alte programe, probabil, pentru că şi în România se produc drone şi nu numai dronele sunt singurul element de apărare a unei ţări”, a adăugat Dîncu.

El a menţionat că, în această toamnă, MApN va prezenta strategia de înzestrare a armatei.

România cumpără drone de 277 milioane de dolari

MApN a obținut încă din 2020 aprobarea în Parlament pentru achiziția a 7 sisteme tactic-operative de drone UAS clasa II (în total 21 de aeronave fără pilot, câte 3 per sistem), plus un pachet de suport logistic inițial. Contractul estimat de MApN ar urma să fie de circa 277 de milioane dolari plus TVA.

Drona Hermes 450 este una dintre cele care ar putea intra în dotarea Armatei Române până la finalul anului. Aparatul de zbor are o rază de acțiune de 200 de kilometri, poate atinge o viteză de 176 de kilometri pe oră și se poate ridica la cel mult 5 500 de metri.

Poate zbura timp de 20 de ore cu o singură încărcare și e folosită în misiuni de recunoaștere și supraveghere.

O altă opțiune este drona Watchkeeper X care execută misiuni chiar și în zone în care semnalul GPS este bruiat și poate fi echipată și cu bombe.

Drona Watchkeeper X dispune și de capacitatea de a monitoriza transmisiile subacvatice, lucru ce ar putea ajută România în ceea ce privește detectarea și urmărirea submarinelor în Marea Neagră mai ales în contextul în care Rusia are o desfășurare de forțe impresionantă acolo.