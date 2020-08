Vizite intime la Penitenciarul Aiud în timpul pandemiei de coronavirus: Test COVID-19 pentru iubite, izolare pentru deținuți

În majoritatea școlilor din Alba Iulia elevii ar putea fi prezenți la ore din septembrie, spune viceprimarul cu atribuții de primar Voicu Paul. Potrivit acestuia, în multe dintre unitățile de învățământ din municipiu trecerea la 20 de elevi pe clasă este o formulă optimă, iar unde sunt prea mulți copii se va lua decizia de a introduce, pentru o parte dintre aceștia, teleșcoala.

„Niciodată și sub nicio împrejurare nu aș accepta ca, în Alba Iulia, reluarea activității didactice să se facă fără a lua în calcul absolut tot ce e necesar pentru a începe un nou an școlar în siguranță. Am avut o primă „lecție deschisă” cu directori de școli și grădinițe, cu șeful ISJ Alba și alți colegi din servicii publice, pentru a aduce în discuție toate observațiile și a acționa în logica contextului de epidemie.

Alba Iulia poate suporta un scenariu verde, cu elevii prezenți la ore, în majoritatea școlilor. Trecerea la 20 de elevi pe clasă este o formulă optimă în multe școli, iar acolo unde sunt prea mulți copii se va lua decizia de a introduce pentru o parte dintre elevi, pe perioade de două săptămâni, teleșcoala.

Identificăm spații suplimentare și încercăm suplimentarea personalului medical la unitățile școlare și grădinițele unde există deficit.

Am cerut tuturor managerilor din rețeaua școlară o atitudine activă și asumată, prin care să ni se solicite absolut orice e nevoie, de la măști, la dezinfectant sau spații suplimentare. Vrem să evităm risipa, dar fără a puncta lipsuri la vreun capitol. De asemnea, vom asigura teste suficiente în așa fel încât să putem testa oricât e nevoie.

Au fost aduse în discuție și alte probleme care necesită implicarea primăriei”, a transmis joi pe Facebook viceprimarul cu atribuții de primar, Voicu Paul.