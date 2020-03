Voluntariat: Farmacia Vichi Farm vine în sprijinul albaiulienilor, în perioada pandemiei

Farmacia Vichi Farm vine în sprijinul albaiulienilor și se implică activ în acțiunile de voluntariat pe care le desfășoară Primăria, în această perioadă și oferă posibilitatea persoanelor peste 65 de ani să le fie livrate medicamente la domiciliu, cu respectarea normelelor de protecție impuse de starea de urgență. Farmaciștii unității au pus la dispoziție număr de telefon și posibilități de comunicare pe pagina de Facebook și pe WhatsApp pentru cei care vor să afle detalii despre medicamentele disponibile.

”Începând cu luna iulie 2018, am înțeles că pentru a ajuta oamenii și a fi parte din comunitate, e nevoie să ieșim de sub apanajul farmacistului de tarabă și să facem și altfel de lucruri în oraș. Am devenit atunci, la inițiativa noastră, parteneri ai Primăriei Municipiului Alba Iulia, în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City și am lansat, împreună cu echipa primăriei, Campania „Sănătate pentru #AlbaIulia”, o inițiativă concentrată pe prevenție și conștientizare a sănătății dedicată comunității albaiuliene.

Am primit lumea în corturile Alphega Farmacie, în aer liber, în diferite puncte din oraș sau la diferite evenimente, am realizat testări ale capacității pulmonare și vârstei arteriale și am oferit, atât cât am putut și cât ne permite statutul de farmaciști, sfaturile de care oamenii au avut nevoie atunci când își vedeau rezultatele. Pentru noi, fiecare secundă a fost importantă, pentru că am descoperit câte probleme sunt în ceea ce privește bolile cardiace sau incapacitatea pulmonară mai ales la persoanele trecute de o anumită vârstă.

Având în vedere perioada de izolare la care populația este supusă de contextul actual al pandemiei de coronavirus și pentru că foarte multe medicamente dintre cele uzuale se epuizează sau dispar temporar de pe piață, Farmacia Vichi Farm rămâne la atitudinea că scopul unei entități ca a noastră e să vină în ajutorul celor care au nevoie atunci când situația o impune. Ne implicăm activ în acțiunile de voluntariat pe care le desfășoară Primăria Alba Iulia în această perioadă și menținem aceleași reduceri la medicamente și alte produse farmaceutice cu care am obișnuit publicul.

Pentru a veni în sprijinul celor care nu ies din casă, punem la dispoziție numărul de telefon 0788 442 124, în caz că doriți să aflați dacă dispunem sau nu de medicamentele de care aveți nevoie, pentru a nu mai face un drum inutil până la farmacia noastră. De asemenea, puteți să ne scrieți și în mesaj privat pe pagina Facebook a farmaciei. Atunci când vom fi solicitați de către persoanele de peste 65 de ani sau de alte persoane aflate în imposibilitatea de a ieși afară, vom face chiar noi livrarea de medicamente la domiciliu, respectând întru totul normele de protecție impuse de starea de urgență.

Ne puteți scrie și pe numărul de WhatsApp de pe site-ul nostru vichifarm.ro și venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră în aceste vremuri de restriște. Suntem siguri că, dacă vom respecta întru totul regulile și vom da dovadă de responsabilitate, vom trece cu bine peste această pandemie.

Nu știm exact care va fi amploarea crizei. Suntem încă într-o curbă a învățării. Putem doar presupune cât va dura și cât de rău ne va afecta. Nu știu câtă putere avem fiecare să înfruntăm această perioadă, concret știm doar că trecem cu toții prin ea și că în aceste momente credința este cea care ne ajută să înaintăm. În orice caz, suntem împreună în asta, iar Farmacia Vichi Farm va rămâne în continuare parte din comunitate, spune Radu Stoian, managerul general al Farmaciei Vichi Farm.

Vă dorim sănătate multă tuturor și vă îndemnăm să rămâneți în case până când autoritățile ne vor spune că ieșirea este permisă și că acest lucru nu va impune niciun risc”, transmite Vichi Farm.

