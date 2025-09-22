Vouchere de aproape 40.000 de lei pentru persoanele cu dizabilități. Cine poate beneficia și în ce condiții se pot folosi banii

Vouchere de aproape 40.000 de lei: Persoanele cu dizabilități din România, copii și adulți, vor putea beneficia de sprijin financiar consistent pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces, prin proiectul TECH-ASSIST, cofinanțat din fonduri europene.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a publicat astăzi metodologia prin care vor fi acordate e-vouchere de până la 39.900 lei per beneficiar.

DOCUMENT: Vezi aici Proiectul de Ordin

Programul are o valoare totală de peste 210 milioane lei, dintre care peste 151 milioane lei provin din fonduri europene, și vizează cel puțin 4.307 beneficiari la nivel național.

Cine poate solicita sprijinul

De vouchere pot beneficia toate persoanele încadrate într-un grad de handicap, cu certificat valabil, indiferent de vârstă.

Eligibilitatea se stabilește pe baza documentelor oficiale și a unei evaluări realizate de experți, care vor identifica tehnologiile potrivite fiecărui caz.

Exemple de tehnologii eligibile

scaune rulante electrice sau manuale, cadre de mers, proteze și orteze;

aparate auditive, display-uri și imprimante Braille, software de citire a ecranului sau de comunicare augmentativă;

dispozitive pentru monitorizarea sănătății, mobilier adaptat, echipamente pentru auto-îngrijire și siguranță.

Un voucher este valabil timp de 6 luni și poate fi utilizat pentru achiziția a cel mult trei produse și trei accesorii complementare.

Vouchere de aproape 40.000 de lei: Documente necesare pe fiecare etapă

Procesul de acordare se va derula pe trei sesiuni, prin înscriere pe platforma RNTAA – Registrul Național de Tehnologie Asistivă și de Acces: etapa zero, etapa I și etapa II.

Documentele necesare includ certificatul de handicap, recomandarea medicului sau a specialistului și fișa de evaluare a nevoilor.

Documente necesare pentru Etapa 0

Cererea de preînscriere (disponibilă la secțiunea dedicată etapei de preînscriere pe site-ul ANPDPD)

Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 2, disponibilă la secțiunea dedicată etapei de preînscriere pe site-ul ANPDPD)

Etapa 1 – Înscrierea în grupul-țintă

Fiecare expert de grup-țintă, în funcție de regiunea alocată, va contacta persoanele care și-au transmis intenția de a participa în cadrul proiectului, în ordinea cronologică a preînscrierii din Etapa 0.

În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea solicitării, expertul de grup-țintă va analiza cererea și va întocmi lista persoanelor eligibile.

Expertul de grup-țintă va comunica solicitantului documentele necesare pentru înscrierea în grupul-țintă și va oferi informații suplimentare, după caz.

Documentele necesare pentru înscriere, conform metodologiei de selecție și monitorizare a grupului-țintă (A1.2), pot fi completate cu sprijinul expertului.

Documentele pentru întocmirea dosarului trebuie prezentate în original și copie fizică, pentru verificarea prealabilă de către expert.

Vor fi aprobate doar dosarele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate prevăzute în prezenta metodologie, în ordinea cronologică a înregistrării și în limita fondurilor disponibile.

După verificare, se completează Formularul de înscriere în grupul-țintă (FIG) , semnat de ambele părți (expert și solicitant).

După completarea și semnarea FIG-ului, solicitantul devine membru al grupului-țintă al proiectului și se califică pentru Etapa 2 – Intrarea în operațiune.

Documente necesare pentru Etapa 1

Act de identitate: Minor până la 14 ani: copie certificat de naștere și copie CI părinte/reprezentant legal Minor peste 14 ani: copie CI și copie CI părinte/reprezentant legal Adult: copie CI Excepție: noua carte electronică de identitate (CEI) nu conține informații despre domiciliu/reședință. În acest caz, se prezintă Certificatul privind domiciliul/reședința (link MAI)

Copie certificat de încadrare în handicap, valabil la data depunerii

Copie hotărâre judecătorească pentru reprezentantul legal al adultului pus sub interdicție (dacă este cazul) și copie CI a acestuia; sau copie hotărâre privind instituirea tutelei speciale și decizia de desemnare a tutorelui, împreună cu copia CI

Copie sentință judecătorească/hotărâre de plasament sau stabilire a măsurii de ocrotire (dacă este cazul)

Copie decizie medicală asupra capacității de muncă (dacă este cazul)

Formular de înscriere în grupul-țintă (FIG) – Anexa 3

Declarație pe propria răspundere privind apartenența etnică și evitarea dublei finanțări – Anexa 4

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al copilului cu handicap – Anexa 5

Etapa 2 – Evaluarea nevoii de tehnologie asistivă și de acces (intrarea în operațiune)

În această etapă, expertul de grup-țintă evaluează nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități pentru identificarea tehnologiei potrivite, prin completarea Fișei de evaluare a situației solicitantului .

Solicitantul va prezenta recomandarea medicului/specialistului privind tipul de tehnologii asistive și de acces. Dacă produsul dorit nu face parte din categoria dispozitivelor medicale, recomandarea poate fi emisă de un specialist precum: medic de recuperare/medicină sportivă, specialist în reabilitare, profesor de sprijin, logoped, psihopedagog, terapeut ocupațional, psiholog clinician etc.

Specialistul își asumă responsabilitatea pentru identificarea domeniului de funcționare (mobilitate, comunicare, integrare educațională etc.) și pentru denumirea produselor, conform listei de produse asistive publicate pe site-ul ANPDPD.

Fișa de evaluare se completează atât la intrarea în operațiune, cât și la ieșirea din aceasta, pentru a măsura îmbunătățirile obținute (viață independentă, acces la educație, integrare pe piața muncii etc.).

Modalitatea de întâlnire (punct de întâlnire, deplasare la DGASPC, vizită la domiciliu, apel video) se stabilește de comun acord între expert și solicitant.

În cazul existenței unor fonduri suplimentare, solicitanții cu același punctaj vor avea prioritate în funcție de data înscrierii.

Documente necesare pentru Etapa 2

Recomandare medic/specialist (Anexa 6)

Declarație pe propria răspundere (Anexa 7) – solicitantul declară că: nu va înstrăina sau vinde produsul achiziționat; va utiliza produsul minimum 6 luni de la achiziție; nu a mai beneficiat și nu beneficiază de alt sprijin financiar public/european pentru același tip de produs în ultimii 3 ani; produsul nu a fost decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate; nu a beneficiat de subvenționarea dobânzii de la bugetul de stat pentru achiziționarea unui dispozitiv asistiv.

Fișa de evaluare a nevoilor de tehnologie asistivă și de acces, semnată de ambele părți (expert și beneficiar).

Grupul țintă

Grupul țintă este format din minim 4.307 persoane cu dizabilități, copii și adulți, pentru care mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale, conform art. 2 din Legea nr. 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Acestea pot fi încadrate în orice tip și grad de handicap.

Tehnologiile asistive și de acces solicitate trebuie să corespundă nevoilor funcționale identificate și justificate ale persoanei cu dizabilitate.

De exemplu, o persoană cu mobilitate redusă va putea solicita sprijin pentru tehnologii care facilitează deplasarea sau transferul, iar o persoană cu dificultăți de comunicare va putea solicita tehnologii care sprijină exprimarea și interacțiunea.

Această corespondență este esențială pentru a asigura utilizarea eficientă, personalizată și echitabilă a resurselor disponibile.

Numărul minim de beneficiari din grupul țintă, de 4.307 persoane cu dizabilități, a fost stabilit în funcție de bugetul alocat proiectului și valoarea maximă a unui voucher.

Există însă un potențial real ca grupul țintă să fie extins, întrucât pentru anumite categorii de tehnologii asistive și de acces, costul real al produselor necesare poate fi mai redus decât valoarea maximă a voucherului.

În astfel de cazuri, sumele rămase vor fi redistribuite, permițând acordarea de vouchere suplimentare și creșterea numărului total de beneficiari sprijiniți în cadrul proiectului.

Vouchere de aproape 40.000 de lei

Valoarea maximă a unui e-voucher pentru achiziționarea de tehnologii asistive și de acces va fi de 39.900 lei.

Valoarea e-voucherului va acoperi tehnologiile asistive identificate ca fiind prioritare în evaluarea nevoilor, realizată de expertul de grup țintă.

Produsele asistive și de acces vor fi distincte și/sau complementare (inclusiv accesoriile necesare funcționării produselor alese și/sau consumabile), cu TVA inclus.

Costul produselor va include personalizarea acestora în funcție de nevoile individuale, precum și instruirea și/sau ajustarea lor.

Furnizorii vor asigura garanția produselor pe o perioadă de cel puțin 24 luni și vor oferi instruire privind utilizarea fiecărui produs.

În funcție de nevoile specifice și tipul de echipament ales, valoarea achiziției poate fi mai mică decât plafonul maxim.

În acest caz, sumele neutilizate vor fi redistribuite pentru acordarea de noi vouchere, contribuind astfel la extinderea sprijinului către un număr cât mai mare de persoane cu dizabilități.

În cadrul proiectului, se va asigura selectarea unor produse adecvate nevoilor funcționale identificate, pentru ca sprijinul oferit prin proiect să ajungă la cât mai mulți solicitanți.

Sprijinul financiar se acordă sub forma unui voucher digital.

Foto: Pixabay

