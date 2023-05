Vouchere de vacanță 2023: Angajații care trebuie să le returneze sau să dea banii pe ele, dacă le-au folosit

Unii angajați vor fi nevoiți să returneze voucherele de vacanță sau să restituie banii cheltuiți de pe ele. Trebuie să facă asta în maxim 60 de zile.

Este vorba despre acei angajați al căror contract a încetat. Ei trebuie să restituie voucherele rămase pentru perioada nelucrată.

Dacă au apucat să utilizeze o sumă mai mare decât perioada aferentă lucrată, vor fi obligați să restituie angajatorului diferența respectivă de bani.

Potrivit legii, voucherele de vacanță se acordă anual şi se emit doar pe suport electronic, în limita sumelor prevăzute în bugetul anual.

Valoarea voucherelor de vacanță este de 1.450 de lei pentru un salariat/an.

Măsura a fost considerată bună de reprezentanții industriei turismului, deși a dus la majorarea prețurilor.

”Există studii, unul fiind elaborat de trei profesori ai Academiei de Studii Economice, care ne arată că la 1 leu investit într-un voucher de vacanţă se întorc în bugetul de stat 1,2 lei şi că, prin efectul acestei legi, se vor crea între 150.000 şi 200.000 de locuri de muncă noi şi că, pentru 1 leu infuzat în piaţă, printr-un voucher, valoarea nominală în PIB este de 1,51 lei”, a declarat Eugen Ţapu Nazare, preşedintele Comisiei pentru antreprenoriat şi turism, citat de G4Media.

Tichete de vacanță 2023: condiții de acordare

Potrivit Ordinului 3498/2022, voucherele de vacanță se acordă personalului încadrat în în unitățile/ instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației și alte instituții publice din subordinea/ coordonarea acestuia, care a desfășurat activitate în anul curent, indiferent de durata acesteia.

În cazul încadrării în sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanță sunt acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. Beneficiarii au obligația de a depune la unitate/instituție o declarație, în scris, în care să precizeze angajatorul unde au funcția de bază.

Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.

Dacă salariatul are activitate la mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 de lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarul în cauză își are funcția de bază, potrivit legii.

În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi acordă voucherele de vacanță.

Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Sumele reprezentând voucherele de vacanță sunt supuse impozitării în luna în care au fost acordate beneficiarului.

Ce este interzis

utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute

comercializarea voucherelor de vacanță în schimbul unor sume de bani și/sau al altor bunuri și/sau servicii.

