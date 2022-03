VREMEA în ALBA, 7-13 martie: Foarte frig, o zi cu ploi și ninsori. Prognoza meteo în localități din județ

Rusia a avertizat, duminică, statele vecine cu Ucraina, în special România, să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia.

Orice ţară care îşi pune la dispoziţia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerată că a intrat în conflict, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării rus, Igor Konaşenkov, relatează Reuters.

“Folosirea reţelelor de aerodromuri ale acestor ţări pentru a primi avioane militare ucrainene şi utilizarea lor ulterioară împotriva forţelor armate ruse pot fi considerate o implicare a acestor state în conflictul armat”, a subliniat Konaşenkov, citat de agenţia de presă Interfax.

Igor Konaşenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, a afirmat că state vecine cu Ucraina, în special România, au permis staţionarea unor avioane de vânătoare ucrainene. Igor Konaşenkov a făcut referire la România şi la alte state vecine cu Ucraina, dar pe acestea din urmă nu le-a menţionat, conform agenţiei Associated Press şi cotidianului Le Monde.

„Utilizarea reţelei de aeroporturi militare ale acestor ţări pentru a servi ca baze pentru avioane militare ucrainene şi utilizarea ulterioară a acestora contra forţelor armate ruse ar putea fi considerate ca fiind implicări ale acestor ţări într-un conflict armat”, a avertizat Igor Konaşenkov.

„Practic, întreaga aviaţie aptă de luptă a regimului de la Kiev a fost distrusă. Dar ştim dintr-o sursă sigură că avioane ucrainene s-au deplasat spre România şi spre alte state vecine”, a subliniat Igor Konaşenkov.

Anterior, preşedintele Vladimir Putin a avertizat că Rusia va considera parte co-beligerantă orice ţară care va încerca să impună zonă de interdicţie aeriană în Ucraina.

Rusia numește asupra Ucrainei: ”operațiune specială”

Rusia, care a invadat Ucraina la 24 februarie, numeşte acţiunile sale în ţara vecină fostă sovietică drept o ″operaţiune specială″ care urmăreşte să distrugă capacităţile militare ale Ucrainei, să epureze ţara de ceea ce ea consideră a fi naţionalişti şi să o transforme într-un stat neutru.

Liderul de la Kremlin i-a spus lui Erdogan că Moscova este deschisă la dialog cu autorităţile ucrainene, dar că speră ca negociatorii ucraineni să adopte o abordare mai constructivă la următoarea rundă de discuţii.

″S-a atras atenţia asupra inutilităţii oricăror încercări de a prelungi procesul de negociere, care este folosit de forţele de securitate ucrainene pentru a-şi regrupa forţele şi resursele. Se speră că, în timpul următoarei runde de negocieri planificate, reprezentanţii Ucrainei vor da dovadă de o abordare mai constructivă, luând pe deplin în considerare noile realităţi″, a comunicat Kremlinul.

NATO a respins ideea instituirii unei zone de interdicție aertiană în Ucraina: ”ne-am putea trezi cu un război total în Europa”

Miniştrii de Externe din ţările NATO au respins, vineri, cu ocazia reuniunii extraordinare de la Bruxelles, ideea instituirii unei zone de interdicţie aeriană în Ucraina. „A fost evocat subiectul, iar statele aliate au convenit că nu trebuie să avem avioane NATO în spaţiul aerian ucrainean sau trupe NATO la sol, deoarece ne-am putea trezi cu un război total în Europa”, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general NATO.

La rândul său, secretarul de Stat american, Antony Blinken, a argumentat, potrivit CNN, că instituirea de către NATO a unei zone de interdicţie aeriană în Ucraina ar risca să conducă la un „război total în Europa”.

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut evitarea implicării Alianţei Nord-Atlantice într-un conflict direct cu Rusia, pledând pentru continuarea eforturilor diplomatice pentru un armistiţiu în Ucraina.

Nicolae Ciucă, reacție după avertismentul direct al Rusiei:”Avionul ucrainean a plecat din România neînarmat. Am fost absolut transparenți”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat duminică, după avertismentul Rusiei, că într-adevăr a aterizat un avion ucrainean în regim de urgență la Bacău. „Avionul a plecat din România neînarmat”, a specificat premierul.

„Într-adevăr, în prima zi la declanșarea conflictul, a fost un avion militar ucrainean. A solicitat aterizare de urgență pe unul din aeroporturile noastre. A fost însoțit de la intrare în spațiul aerian al României de către două aeronave, a aterizat în siguranță pe aeroportul de la Bacău și acolo s-au desfășurat toate operațiunile tehnice vizavi de această situație.

Am anunțat public și când a aterizat și când a fost înapoiat avionul. Avionul a plecat din România neînarmat, tocmai pentru a evita orice situație. (…) Ca atare, nu văd de ce am fi acuzați că am desfășurat astfel de activități.

Am fost absolut transparent, fără niciun fel de intenție de a ascunde ceva. Asta e situația reală”, a spus Nicolae Ciucă, la Digi24.

Premierul Nicolae Ciucă a mai spus că „nu avem de ce să ne fie frică”, având în vedere apartenența României la UE și NATO.

