Vremea în Alba în săptămâna 12–18 mai: când se opresc ploile. Prognoza meteo pe localități din județ. Deși ne apropiem de jumătatea lunii mai, vremea continuă să surprindă prin temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă. Sunt anunțate frecvent ploi în aproape toate zonele județului, iar în regiunile montane nu sunt excluse câteva episoade de ninsoare sporadică.

Începutul de săptămână va aduce o vreme destul de rece și instabilă. Vor fi multe ploi și chiar ninsoare în zonele montane. Abia spre joi se mai încălzește puțin, după care revin ploile și instabilitatea atmosferică. Totuși, spre finalul săptămânii (duminică) se încălzește din nou și revine soarele.

Luni, 12 mai: Vreme rece pentru această perioadă, cu maxime de 6–15 grade în majoritatea localităților. Averse în toate zonele, inclusiv în cele montane, unde minimele pot scădea sub zero grade Celsius.

Marți, 13 mai: Se încălzește ușor, cu câteva grade. Maximele urcă la valori de 17 grade. Sunt anunțate în continuare ploi. La munte vor fi izolat perioade de ninsoare.

Miercuri, 14 mai: Zi mai plăcută, cu vreme parțial însorită în majoritatea localităților. Temperaturile ating valori de 18 grade Celsius. . Ploile se restrâng.

Joi, 15 mai: Cea mai caldă zi a săptămânii, cu maxime de până la 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil spre înnorat. În zonele montane, se mențin maxime sub 10 grade Celsius.

Vineri, 16 mai: Revine instabilitatea atmosferică. Vor fi averse frecvente și temperaturi în scădere, cu maxime ce nu mai trec de 15 grade Celsius.

Sâmbătă, 17 mai: Zi ploioasă în toate localitățile județului. Maxime de 17 grade Celsius (la munte, maxime de 6 grade Celsius).

Duminică, 18 mai: Vremea se face frumoasă. Cerul va fi parțial însorit în multe zone. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 19 grade Celsius (la munte, până la 10 grade Celsius).

VREMEA în Alba în săptămâna 12 – 18 mai. Prognoza meteo detaliată, pe localități din județ

Vremea în Alba: Luni, 12 mai

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse

minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse, mai ales seara

minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse, mai ales seara Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse

minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse Oaşa: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; una sau două averse scurte

minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; una sau două averse scurte Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; una sau două averse scurte

minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; una sau două averse scurte Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse scurte Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de -1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse scurte Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; câteva averse

minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; câteva averse Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

Vremea în Alba: Marți, 13 mai

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse scurte Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ninsoare sporadică

minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ninsoare sporadică Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; puțină ninsoare și ploaie

minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; puțină ninsoare și ploaie Aiud: minime de 3 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 3 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte Blaj: minime de 3 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 3 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 3 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse scurte Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse scurte Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse scurte

minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse scurte Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

Vremea în Alba: Miercuri, 14 mai

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie

minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; șanse de ploaie Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse

minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse

minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Joi, 15 mai

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată Sebeș: minime de 9 grade Celsiuse, maxime de 19 grade Celsius; vreme însorită și câțiva nori

minime de 9 grade Celsiuse, maxime de 19 grade Celsius; vreme însorită și câțiva nori Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit spre parțial noros

minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit spre parțial noros Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; soare sporadic, apoi se înnorează Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; înnorare accentuată Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; înnorare accentuată Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; vreme însorită și câțiva nori

Vremea în Alba: Vineri, 16 mai

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei

minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse, îndeosebi spre sfârșitul zilei Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; averse

minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; averse Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă

minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie scurtă Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse

minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse

minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; ploaie scurtă

minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; ploaie scurtă Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse

minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie

minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Sâmbătă, 17 mai

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; ploaie

minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; ploaie Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; ploaie

minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; ploaie Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie

minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie

minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie

minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie

minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; ploaie Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse

minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse scurte

minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse scurte Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie

minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; ploaie

Vremea în Alba: Duminică, 18 mai

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit

minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; parțial însorit Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

minime de 4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit

minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; parțial însorit Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; înnorare accentuată Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; înnorare accentuată

minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; înnorare accentuată Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit

minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; parțial însorit Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit

minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit

minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; parțial însorit Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit

minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; parțial însorit Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

sursa: accuweather.com

