VREMEA în Transilvania și la munte până în 5 decembrie. Lapoviță și ninsori. Prognoza pe regiuni, în următoarele două săptămâni

Jocurile online pot avea diverse teme atunci când vine vorba despre design, iar unele dintre cele care par că au cucerit tot mai mulți adepți ai păcănelelor sunt sloturile cu tematica Egiptului Antic. Disponibile și pe 888 casino bonus fara depunere, acestea fascinează tocmai prin vizual, prin efecte, prin simboluri vintage.

Toate amintesc despre civilizația egipteană antică, despre faraoni, despre minuni uitate și despre mistere încă bine ascunse, artefacte, mumii, comori sau bijuterii. Cert este că aceste lumi, deși au dispărut de mult din prezentul nostru, se pot accesa în mediul virtual, prin intermediul jocurilor online. Și sunt populare chiar și în rândul celor mai pretențioși pariori online, persoane care nu se lasă implicate atât de ușor.

De altfel, astfel de idei au inspirat, de-a lungul timpului, nu doar mituri, ci și diverse filme sau cărți, dar mai ales jocuri, care au păstrat în comun ideea de aventuri și de necunoscut. În cazinourile online tradiționale sunt disponibile felurite jocuri cu tematica Egiptului Antic, unele mai ofertante ca altele, așa că poate fi destul de greu să te decizi doar asupra unuia anume.

Tocmai în ideea de a te ajuta, ne oferim să îți facem mai jos câteva propuneri și sugestii pentru gambling și gaming, pentru data viitoare când ajungi pe un cazino online. Am ales doar câteva titluri reprezentative acestei industrii, pentru că celelalte îți rămânție să le descoperi – posibil ca unele să îți placă mai mult decât altele. Așacă nu-ți rămâne decât să explorezi. Plus că ai de unde alege, căci producătorii au înțeles nevoia, cererea și pofta pentru astfel de sloturi, așa că va fi imposibil să nu prinzi ceva care să fie pe placul tău. Este, până la urmă, un trend care nu dă semne să slăbească prea curând.

Temple of Tut

Lansat la jumătatea lui 2018, Temple of Tut este lansat sub umbrela lui Microgaming și a devenit încă de atunci un adevărat hit. Pe lângă caracteristicile foarte interesante, jocul se adresează jucătorilor de orice nivel, fără să fie neapărat ceva complex și care să solicite prea mult. Cu siguranță acesta înfățișează multe dintre elementele care țin de Egiptul Antic, Tutankamon fiind în rolul principal. Este distractiv, cu simboluri funky și pe fundal rulează muzica ce te transportă în urmă cu mii de ani, garantând o atmosferă cât se poate de autentică. Cu puțin noroc, te poți bucura și de premii generoase.

Legacy of Egypt

Un joc extrem de ambițios, cu mize cât se poate de uriașe și un joc care explorează moștenirea unui imperiu demult ruinat – Legacy of Egypt este perfect dacă te uimește această civilizație din timpuri străvechi. În centrul jocului sunt piramidele, iar ca simboluri apar diverși zei, printre care Ra, Bastet, Sobek sau Anubis. Pentru început, jocul oferă 5 role, 3 rânduri și 30 de linii de câștig și dispune de o funcție elaborată de rotiri gratuite, ceea ce îl face atrăgător în rândul jucătorilor. Premiile nu sunt chiar mici, la fel ca distracția care te va acapara.

Book of Dead

Căutări de comori, regi, aventuri și o experiență cuceritoare. Book of Dead este puternic influențat de jocul de dinaintea sa, respectiv Book of Ra. Lansat în 2016, acesta te face să te simți ca un adevărat explorator, unul la capătul căruia poți găsi o adevărată comoară – nici nu poate fi altfel când jackpotul este unul destul de mare. Jocul are și câteva detalii care te pot speria, dar asta nu face decât să îi confere un farmec aparte, spooky. Ca distribuire, s-a optat pentru versiunea clasică: 5 role care se mișcă pe 3 rânduri, cu 10 linii de plată fixe.

Și dacă tot l-am amintit, Book of Ra, dedicat Zeului Soarelui, celui mai puternic zeu egiptean, dispune de pictograme inspirate din istoria ținutului; este produs de Novomatic. La rotiri, poți genera simboluri care îți oferă runde gratuite, dar și câștiguri pe măsura norocului și implicării. Plus că te simți ca un adevărat erou de acțiune, căci personajul principal este inspirat de Indiana Jones.

Cleopatra

Lista jocurilor cu tematică Egipt Antic continuă cu un joc dedicat Cleopatrei, regină și faraon, cea care a fost și ultimul conducător al Regatului Ptolemeic din Egipt. Slotul îi poartă numele și este disponibil online încă din 2002, deși în locațiile fizice era jucat încă din anii ‘70, când făcea furori. Cu o configurație tradițională care înseamnă 5 role, 3 rânduri și 20 de linii, simbolurile de joc sunt în aceeași temă – cărți de joc, dar și sceptru regal, sfinx, scarabel, ochi atotvăzător, iar fundalul sonor denotă note misterioase. Ca bonus se evidențiază cele 15 rotiri speciale gratuite, ceea ce îl face și unul dintre cele mai accesate sloturi digitale – câștigurile se pot tripla.

Pharaoh’s Fortune

Este clar, acest slot include faraoni în descriere și nimic nu te poate păcăli aici. Cei care au domnit peste Egipt sunt în acest slot elementele principale. Dacă reușești să obții minim 3 simboluri cu scattere scarabeu, la o singură rotire, atunci ești transportat într-o cameră secretă, care ascunde felurite bogății, gata să fie revendicate. Iar doar tu vei ști asta…

Ca să te convingi singur cât de faine și accesibile sunt aceste jocuri, nu îți rămâne decât un singur lucru de făcut: să le joci și să te lași pradă experiențelor promise de ele. Caută platforma preferată, accesează jocul care te atrage cel mai bun, setează miza și simte-te cât mai bine.

Toate sloturile asigură nemăsurate posibilități nu doar de distracție, dar și de câștiguri, cât și despre a afla informații despre Egiptul Antic, grație caracteristicilor inovative care te fac cât mai curios să afli mai multe ulterior. Plus că și potențialul de câștig nu este de ignorat. Nu am putea face un top al sloturilor din această categorie, căci preferințele țin de detalii subiective, iar fiecare dispune de funcții care le fac mai bune sau mai puțin bune. Fiecare astfel de călătorie virtuală garantează originalitate, povești cu riscuri, recompense îndestulătoare și invitații senzoriale și vizuale extraordinare. Și da, este și distracție, și educație.