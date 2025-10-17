Connect with us

Vremea până în 17 noiembrie: temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea până în 17 noiembrie: vor fi câteva zile cu temperaturi scăzute, apoi vremea se încălzește. Maximele vor urca până la 17-20 de grade, valori mai mari decât ce obișnuite.

Săptămâna viitoare va ploua în nord-vestul țării, în jurul datei de 23 octombrie.

Vor fi alternanțe de zile călduroase și mai reci până la finalul lunii octombrie.

La începutul lunii noiembrie vor fi 15-17 grade. Se va ajunge la maxime sub 10 grade, după 14 noiembrie. Din 13 noiembrie vor fi și minime negative.

La începutul lunii noiembrie vor fi 15-17 grade. Se va ajunge la maxime sub 10 grade, după 14 noiembrie. Din 13 noiembrie vor fi și minime negative.

Perioade cu ploi vor fi în 3-7 noiembrie, respectiv 11-13 și 17 noiembrie, în majoritatea regiunilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 17 noiembrie.

Vremea în săptămâna 20-26 octombrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în extremitatea de nord-vest a țării, apropiat de cel normal în vest și nord-vest, iar în rest va fi deficitar.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 3-9 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar, local, în sudul, sud-vestul și estul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 10-17 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specific pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.

