Vremea de weekend în Alba, 17-19 octombrie: frig și câteva ploi. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ

Vremea de weekend în Alba, 17-19 octombrie: temperaturile scad în acest weekend. Va fi frig și vor fi și câteva ploi, în unele zone din județ.

Maximele vor coborî de la 15-16 grade vineri, la 12-13 grade sâmbătă și duminică.

La finalul săptămânii, vor fi și minime negative: – 2 grade la Alba Iulia, de exemplu și până la -4 grade la munte.

Vremea de weekend în Alba, 17-19 octombrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 17 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare acentuată

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 18 octombrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 19 octombrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse

Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit

Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit

sursa: accuweather.com

