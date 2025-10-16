Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 17-19 octombrie: frig și câteva ploi. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 17-19 octombrie: temperaturile scad în acest weekend. Va fi frig și vor fi și câteva ploi, în unele zone din județ.
Maximele vor coborî de la 15-16 grade vineri, la 12-13 grade sâmbătă și duminică.
La finalul săptămânii, vor fi și minime negative: – 2 grade la Alba Iulia, de exemplu și până la -4 grade la munte.
Vremea de weekend în Alba, 17-19 octombrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 17 octombrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare acentuată
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; înnorare accentuată
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 18 octombrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; averse
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 19 octombrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; averse
Aiud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de -2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de -1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit
Zlatna: minime de -2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; însorit
sursa: accuweather.com
