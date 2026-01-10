Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile. Climatolog: Cea mai friguroasă lună Ianuarie din ultimii 7 ani

Vremea se va răci semnificativ în toată țara în următoarele zile. Sâmbătă dimineață, de la ora 10:00, intră în vigoare o informare meteorologică valabilă cinci zile de ger, precipitații mixte și polei, ninsori și intensificări ale vântului.

Până pe 15 ianuarie, temperaturile vor scădea și mai mult și va ninge, din nou, în mare parte din țară.

ANM prognozează temperaturi de până la -14°C în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei, zone care se vor afla de diseară până mâine seară, sub cod galben de temperaturi deosebit de scăzute.

Ulterior, sub incidența aceluiași cod vor intra Banatul, Crișana, Maramureșul Transilvania, Moldova și zona de munte, transmite RADOR.

Meteorologii anunță și ninsori în Crișana, Maramureș, pe arii restrânse în Transilvania și în extremitatea de sud și sud-est a țării, precum și precipitații mixte în Banat, Oltenia și pe alocuri în Muntenia.

Este risc mare de gradul patru din cinci de producere de avalanșe la peste 1.800 de metri altitudine în munții Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu unde troienele de apă au depășit doi metri.

”Ianuarie ar putea fi cea mai friguroasă lună din ultimii 7 ani, pentru că iarna încă nu s-a terminat și după prima jumătate a săptămânii vitoare lucrurile încep din acest punct de vedere să se liniștească, adică regimul termic termic își revine„ a spus climatologul Roxana Bojariu, la Antena 3 CNN.

