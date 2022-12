Winnetou s-a născut la Sebeș. Povestea actorului din Alba care a intrepretat 25 de ani rolul indianului, pe scenele din Germania

Timp de peste 25 de ani, un actor născut la Sebeș l-a interpretat pe celebrul indian, căpetenie a apașilor, Winnetou. Este vorba despre Benjamin Armbruster, cum este cunoscut în Germania, sau Mircea Breazu, numele său de botez din Sebeș.

Personajul lui Karl May a fost intrepretat de Mircea Breazu, pe una dintre cele mai mari scene de teatru în aer liber, la festivalul de la Elspe.

Ce este festivalul de la Elspe? Este unul dintre cele mai mari evenimente din Germania, în care personajele lui Karl May prind viață, pe o scenă în aer liber de peste 200 de metri.

Timp de 25 de ani, pe scena festivalului de la Elspe, căpetenia apașă a fost interpretată de către actorul născut la Sebeș.

Mircea Breazu s-a născut pe 22 ianuarie 1946, la Sebeș, apoi s-a mutat la Timișoara, unde a făcut liceul. În primă fază a început o facultate de construcții, dar a abandonat-o pentru a face facultatea de teatru. Este jumătate român, jumătate german, numele de Armbruster fiind al mamei.

Rând pe rând, practică înotul, călăria și ciclismul. Devine cascador, iar în 1969, primește primul său rol important. Joacă rolul lui Făt Frumos, în filmul ”Tinerețe fără bătrânețe”, în regia Elisabetei Bostan.

În rolul lui Făt Frumos, în filmul Tinerețe fără bătrânețe.

A mai jucat în filmul lui Sergiu Nicoalescu, în 971 Mihai Viteazul, unde a fost prințul Nicolae Pătrașcu. A mai jucat în ”Profetul, aurul și ardelenii” în 1978 dar și în ”Jachetele Galbene”, în 1979.

Cum a plecat în Germania

După ”Jachetele Galbene” pleacă în Germania, legal. Într-un interviu acordat în 2015, pentru ziarul adevărul, Mircea Breazu a explicat cum a ajuns în Germania.

Mama reuşise să facă asta cu ceva timp înainte. A lucrat tot în teatru, mai întâi la Pforzheim, iar apoi la Bielefeld. Eu n-aveam însă niciun gând de plecare. Totuşi, la un moment dat ea s-a îmbolnăvit, nu i se mai dădeau prea multe şanse să-şi revină. Atunci am solicitat să mi se dea paşaportul. Sigur, autorităţile n-au fost deloc încântate la început. Până la urmă s-a făcut o şedinţă de partid în care s-a discutat cazul meu. Eu n-am fost membru PCR, dar oamenii de la Braşov m-au respectat enorm. Era acolo doamna Georgescu, care a spus: “Sunt sigură că Mircea ne va reprezenta ţara cu onoare şi acolo”. Atunci s-a decis să-mi dea drumu”, a declarat acesta pentru adevărul.ro.

Winnetou timp de 25 de ani

La scurt timp după ce a ajuns în Germania a ajuns să îl intrepreteze pe căpitanul apaș. Mare parte din viață, actorul francez, Pierre Brice, l-a intreptat pe indian, inclusiv la festivalul din Elspe. Însă după ce a renunțat, un nou actor trebuia să preia rolul.

Pe atunci, Mircea Breazu era actor la un teatru din Germania. Un director de teatru l-a recomandat.

”Cei de la Elspe aveau nevoie de un nou Winnetou, aşa că au făcut o şedinţă cu mai mulţi reprezentanţi ai teatrelor din ţară. Când au auzit că există un român care are un trecut în cinematografie şi ştie să călărească şi să se lupte, m-au chemat imediat. În 1987 am început antrenamentele, iar în 1988 am debutat ca Winnetou, în “Comoara din Lacul de Argint”, a declarat pentru adevărul.ro, actorul din Sebeș.

De la acel moment, actorul născut în Alba l-a interpretat an de an, timp de 25 de ani pe indianul Winnetou.

Ultima dată l-a interpretat în 2012, iar de atunci a devenit regizor la Elspe.

„Aş vrea ca, atunci când se gândesc la mine, oamenii să spună: îmi amintesc de el, a fost un om bun”, a declarat în 2009, într-un interviu pentru gândul.info, Mircea Breazu. Actorul este acum la pensie după ce timp de 25 de ani a fost căpetenia apașă, iar timp de trei decenii a fost actor pe scena teatrului din Bielefeld.

