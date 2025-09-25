Zboruri directe în premieră de la Cluj-Napoca la Copenhaga. Vor fi operate de Norwegian Air Shuttle ASA

Zboruri directe în premieră de la Cluj: Compania aeriană Norwegian Air Shuttle ASA va opera zboruri din Cluj spre Copenhaga, începând din sezonul de vară al anului 2026, au transmis reprezentanții aeroportului.

Începând din 28 iunie 2026, compania aeriană Norwegian va conecta pentru prima dată orașul Cluj-Napoca cu capitala Danemarcei, Copenhaga.

Zborurile vor fi operate cu 2 frecvenţe săptămânale, în zilele de miercuri şi duminică.

Prin noua conexiune directă, pasagerii care aleg să zboare de pe Aeroportul Internațional Cluj către Copenhaga, pot beneficia de aproximativ 80 de conexiuni internaționale oferite de compania Norwegian, din rețeaua Aeroportului Internațional Copenhaga (CPH) – unul dintre cele mai mari huburi din Europa de Nord, cu aproximativ 30 de milioane de pasageri înregistraţi în anul 2024.

Prin programul anunţat de operare al companiei Norwegian, noua destinaţie va asigura şi zboruri de conexiune pe ambele sensuri, spre marile capitale ale ţărilor nordice.

„Suntem mândri să introducem primele noastre zboruri directe între Cluj-Napoca și Copenhaga – o rută nedeservită până acum.

Această nouă conexiune nu numai că va facilita vizitarea familiei și a prietenilor de către numeroasele persoane cu legături între Transilvania și Danemarca, dar va crea și noi oportunități pentru turism și afaceri în ambele direcții.

Din Copenhaga, pasagerii vor avea acces la peste 80 de destinații internaționale cu Norwegian, în timp ce călătorii din Scandinavia pot descoperi acum bogăția culturală și frumusețea Clujului și a regiunii Transilvaniei”, a transmis Sara Neergaard, Country Director pentru Norwegian în Danemarca.

Grupul Norwegian este o companie aeriană nordică cu sediul central la Fornebu, în afara orașului Oslo, Norvegia.

Compania are peste 8.200 de angajați și deține două dintre cele mai importante companii aeriene din țările nordice: Norwegian Air Shuttle și Widerøe Flyveselskap.

Widerøe a fost achiziționată de Norwegian în 2024, cu scopul de a facilita călătoriile aeriene fără probleme în rețelele celor două companii aeriene.

