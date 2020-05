Ziua Mondială a Astmului. Cum afectează pandemia de COVID-19 persoanele care suferă de astm. Sfaturi pentru pacienți

Ziua Mondială a Astmului este marcată în întreaga lume în prima zi de marți a lunii mai. Evenimentul, organizat de către Inițiativa Globală pentru Astm (Global INitiative for Asthma – GINA), are ca obiective atragerea atenției asupra astmului, îmbunătățirea calității îngrijirii persoanelor cu această afecțiune și asigurarea tratamentului adecvat în fiecare etapă a afecțiunii. Sloganul din acest an este ”STOP deceselor cauzate de astm!”.

În contextul pandemiei COVID-19, Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică (SRAIC) și Societatea Română de Pneumologie (SRP) atrag atenția asupra cum afectează această situație excepțională în care ne aflăm persoanele care suferă de astm.

„Este extrem de important ca pacienții cu astm să evite în această perioadă complicațiile și să fie foarte responsabili în ceea ce privește tratamentul. Îi rog să nu își întrerupă terapia. Și mă refer atât la medicația inhalatoare care cuprinde și corticoizi inhalatori, cât și la agenții biologici. Întreruperea tratamentului duce frecvent la agravarea astmului, ceea ce poate pune în pericol viața pacientului. Conceptul de prevenire a complicațiilor are acum o nouă dimensiune. Devine evident pentru tot mai multă lume ce înseamnă terapie intensivă și ventilație asistată”, spune prof. dr. Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății Române de Pneumologie.

„Este esențial ca pacientul astmatic să respecte tratamentul întocmai cu indicațiile medicului de specialitate, în conformitate cu faza bolii. Aceasta este singura cale de a evita exacerbările și de a obține controlul bolii. Astmul beneficiază astăzi de tratamente complexe, administrate cu ajutorul variatelor dispozitive inhalatorii, asigurând reducerea inflamației și spasmului bronșic, dar și de terapii biologice, care pot controla simptomele bolii, astfel încât chiar și persoanele cu forme severe să ducă o viață cât mai apropiată de normal. Imunoterapia cu vaccinuri alergenice rămâne o altă metodă terapeutică rezervată unor cazuri de astm alergic, în special în populația pediatrică”, spune conf. dr. Roxana Bumbăcea, președintele Societății Române de Alergologie și Imunologie Clinică.

Contextul pandemic a scos în evidență impactul bolilor respiratorii în general, al astmului bronșic în particular, ca o importantă problemă de sănătate publică, problemă care necesită supraveghere și evaluare continue. Datele epidemiologice arată în continuare o creștere importantă a numărului de pacienți, în condițiile expunerii la factorii de mediu – poluare, alergeni – sau sociali – fumatul, ceea ce determină o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate.

Un dialog continuu cu pacienții este important și din acest punct de vedere, atât SRAIC, cât și SRP consideră că migrarea spre digital a comunicării medicale cu pacienții devine o prioritate. În acest fel, simptomele pacienților vor fi identificate la timp și îndrumările medicilor vor fi posibile fără ca pacienții să fie nevoiți să iasă din casă.

ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.