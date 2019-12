Zodiacul CHINEZESC: 2020 este anul ”Șobolanului de metal”. Dominat de schimbări, surprize și transformări

Zodiac chinezesc: 2020 Anul Șobolanului de Metal. Anul ”Mistrețului de Pământ” se încheie și cel al ”Șobolanului de metal” începe din 26 ianuarie 2020. Șobolanul de metal arată că va încheia un ciclu de viață și începe altul dominat de schimbări și surprize

Potrivit horoscopului chinezesc, anul 2020 va aduce multe transformări și schimbări neașteptate. După Câinele de Pământ (în 2018) și Mistrețul de Pământ (în 2019), din dată de 26 ianuarie 2020 intrăm în anul Șobolanului de Metal, care va dura până pe 11 februarie 2021.

Horoscopul chinezesc 2020: anul Șobolanului de Metal

Șobolanul este cunoscut în zodiacul chinezesc ca fiind curios, subtil și plin de resurse. Șobolanul este și primul semn zodiacal și, prin urmare, anul Șobolanului este un an al noilor începuturi potrivit Reader’s Digest

Ttrebuie să ne așteptăm la experiențe noi care aduc cu sine câștiguri la care sperăm de mult timp, pentru că metalul este un indicator al succesului și al productivități.

Persoanele care s-au născut sub semnul Șobolanului sunt considerate fermecătoare și cu o prezența energică, dinamică, ușor de remarcat.

Rareori agitația interioară le este mascată de o alură calmă și relaxată. Șobolanul este direct, sincer, curajos și generos, nu renunță la punctul lui de vedere și nici nu cedează cu una, cu două.

Uneori poate fi lipsit de profunzime, superficial, axat pe a-și atinge rapid propriile interese. Foarte muncitor, se organizează excelent și găsește rezolvări la cele mai complicate situații.

Are un fler care îi ajută să profite de momentul oportun pentru a-și îndeplini un scop sau altul, alegându-și imediat următoarea țintă ambițioasă. Un lucru pe care nu-l suportă la ceilalți este neimplicarea – dacă cineva nu mișcă un deget pentru a-l ajută, acela va fi crunt taxat scrie Kudika.ro.

În privința banilor, Șobolanul poate fi risipitor, dar numai pentru a-și satisface propriile nevoi, fără să fie foarte darnic cu alții, în afară de familie sau de persoanele cele mai apropiate.

Ce ne pregătește Anul Șobolanului de Metal

Șobolanul este primul din cele 12 semne ale Zodiacului chinezesc, iar Mistrețul este ultimul. Cum anul Mistretului se încheie și cel al Șobolanului începe, se consideră că vom încheia un ciclu de viață și că vom începe din ianuarie 2020 un altul nou, dominat de schimbări, transformări și surprize.

Condiția este să lăsăm în urmă orice eșec sau regret, orice suferință ori nereușită și să ne concentrăm asupra viitorului, pentru a-l îmbunătăți. Putem să ne facem planuri, să ne înscriem la studii, să cumpărăm lucruri, să investim. Tot ce este palpabil și bine planificat se poate desfășura fără opreliști, aducând succes, bunăstare, confort, venituri consistente.

În special cei născuți în anii Șobolanului pot obține acum beneficii nesperate pe plan profesional, material, dar nu numai ei, ci noi toți vom găși cu ușurință idei și soluții ingenioase.

Cei cu spirit de inițiativa, care-și doresc să avanseze în carieră, să-și îmbunătățească viață, să-și găsească perechea, să-și împlinească visurile au parte de noroc și prosperitate. Pot demara acum proiecte pe care le amână de multă vreme. Vor avea sentimentul că totul este posibil și că se află la cârma propriului destin.

În astrologia chinezească, anul 2020 este un an al belșugului, al perspectivelor pozitive și al ocaziilor favorabile. Se va caracteriza prin fluctuații și speculații ale pieței și, în general, ale mărfurilor.

Orice inițiativa începută în acest an își va arată roadele, dacă faci ce se cuvine. Dar nu trebuie luate în calcul riscurile și nimeni nu trebuie să se arunce orbește în afaceri. Riscurile inutile pot fi dezastruoase.

În general, 2020 este un an mai mult decât fericit, departe de evenimente explozive sau catastrofe. Te poți aștepta la un an elegant, dar pot apărea și momente de dispute. Dar, per total, se anunță un an benefic, în care te poți bucură de propriile realizări.

Ce simbolizează Metalul

Spre deosebire de APĂ, AER, FOC și PĂMÂNT, METALULUI îi lipsește flexibilitatea. Este ferm și neînduplecat, dacă ar trebui să umanizăm această trăsătură. Dacă adăugăm la asta faptul că Șobolanii sunt considerați unii dintre cei mai critici și cicălitori din zodiac, putem concluziona că, în 2020, maleabilitatea și empatia sunt lucruri pentru care trebuie să luptăm că să le obținem. Va trebui să lăsăm de la noi, să facem compromisuri, pentru a avea relațîi bune cu ceilalți.

În schimb, elementul Metal ne aduce inovațîi, invenții moderne, tehnologii avansate care ne pot schimbă viețile. În ce sens și în ce măsură, depinde numai de noi.

Culorile norocoase în anul Șobolanului de metal sunt alb, argitiu, negru

Dacă nu știi unde te afli în Zodiacul Chinezesc poți afla ușor de AICI:

