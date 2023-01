Horoscop chinezesc 2023: Anul Iepurelui de Apă. Noroc, schimbări importante, negocieri și caracteristicile zodiacului

Lista celor mai așteptate seriale din 2023 este lungă, însă Alba24 a selectat câteva dintre cele mai semnificative.

Este vorba despre seriale pentru toate gusturile lansate de HBO, Netflix, dar și de alți giganți precum ABC sau AMC.

Iată câteva dintre acestea, cu accent pe cele lansate în prima parte a anului, despre care există mai multe informații.

Will Trent (ABC)

ABC lansează mai multe drame la mijlocul sezonului, inclusiv Will Trent, bazată pe seria de cărți a lui Karin Slaughter cu același nume.

Serialul îl urmărește pe agentul special Will Trent (Ramón Rodríguez), care a crescut în sistemul de asistență maternală din Atlanta înainte de a obține un loc de muncă de top la Biroul de Investigații din Georgia (GBI).

Acum, el este hotărât să se asigure că niciun copil nu este abandonat așa cum a fost. Spectacolul mai are în rolurile principale pe Sonja Sohn, Erika Christensen, Iantha Richardson și Jake McLaughlin.

Premiera: ian. 3

Mayfair Witches (AMC)

AMC continuă să ecranizeze cele mai bine vândute romane ale lui Anne Rice.

„Mayfair Witches”, serialul de opt episoade se concentrează pe neurochirurgul Rowan Fielding (Alexandra Daddario), care trebuie să găsească un echilibru în viață după ce a aflat că este moștenitorul unei familii de vrăjitoare.

Jack Huston joacă, de asemenea, alături de Tongayi Chirisa și Harry Hamlin.

Când serialul va fi lansat, va avea premiera pe AMC și AMC+, precum și pe BBC America, IFC, SundanceTV și WE TV.

În plus, AMC va difuza un documentar care explorează istoria vrăjitoarelor, „All of Them Witches”, cu șase zile înainte de premieră.

Premieră: 8 ian.

Velma (HBO Max)

Una dintre cele mai discutate producții animate ale anului, „Velma” spune povestea Velmei Dinkley din Scooby-Doo.

Kaling, care este și producător executiv al serialului, a spus anterior că serialul va reimagina mai multe personaje, menționând că personajul principal este de origine sud-asiatică.

Velma își va explora, ca să fie în ton cu moda, și preferințele sexuale. Distribuția vocală include și Jane Lynch, Wanda Sykes, „Weird Al” Yankovic, Shay Mitchell, Nicole Byer și alții.

Premiera: ian. 12

The Last of Us (HBO)

În martie 2020, HBO a anunțat că dezvoltă o nouă serie bazată pe jocul video PlayStation „The Last of Us”.

Producția a fost reluată oficial opt luni mai târziu, din cauza pandemiei.

Jocul din 2013 a devenit un succes uriaș atât pentru fani, cât și pentru critici, vânzând peste 20 de milioane de copii și ducând la lansarea părții a doua, așa că nu este surprinzător că HBO speră că serialul va face aceeași vâlvă.

Drama are loc la 20 de ani după ce civilizația a fost distrusă. Supraviețuitorul Joel (Pedro Pascal) este angajat să scoată ilegal o fată de 14 ani („Game of Thrones” Bella Ramsey) dintr-o zonă dură de carantină.

Împreună, ei călătoresc în SUA post-apocaliptică. Serialul este scris și produs executiv de scriitorul „Chernobyl” Craig Mazin și Neil Druckmann, directorul de creație al jocului.

Nu se ratează așa ceva.

Premiera: ian. 15

That ’90s Show (Netflix)

Netflix capitalizează nostalgia cu spinoff-ul său „That ’70s Show”.

Actualizarea popularului sitcom are loc în 1995 și o urmărește pe fiica lui Eric și Donna (Topher Grace și Laura Prepon).

Înfățișată de Callie Haverda, Leia Forman ajunge să cunoască Point Place, Wisconsin, în timp ce își vizitează bunicii, Kitty (Debra Jo Rupp) și Red (Kurtwood Smith).

Pe lângă Grace și Prepon, starurile originale Ashton Kutcher, Mila Kunis și Wilmer Valderrama vor apărea și în comedia cu mai multe camere de 10 episoade.

Creatorii originali Bonnie Turner și Terry Turner scriu și produc serialul alături de fiica lor, Lindsey, iar producătorul „That ’70s Show” Gregg Mettler servește ca showrunner.

Premiera: ian. 19

White House Plumbers (HBO)

Alt an, altă poveste de tip Watergate. În 2022, Starz a încercat un nou unghi cu „Gaslit”, care s-a soldat cu un semi-eșec, în ciuda unei distribuții de top.

Serialul este limitat la cinci episoade pe HBO Max.

Îi are în rolurile principale pe Woody Harrelson și Justin Theroux în rolul lui E. Howard Hunt și, respectiv, G. Gordon Liddy – doi bărbați care au distrus accidental președinția lui Nixon, în ciuda faptului că lucrau în echipa sa.

Seria se bazează parțial pe cartea lui Egil „Bud” Krogh și Matthew Krogh „Integrity”.

Distribuția de 4 stele îi include, printre alții, pe Lena Headey, Judy Greer, Domhnall Gleeson, Toby Huss, Ike Barinholtz și Kathleen Turner.

Premieră: martie

Mrs. Davis (Peacock)

Când doi titani TV precum Damon Lindelof și Tara Hernandez se unesc pentru a crea un nou serial, acest lucru nu trebuie ratat.

Creatorul filmelor „Lost” și „Watchmen” face echipă cu scriitorul „The Big Bang Theory” pentru această dramă de opt episoade, care spune „povestea absurdă și epică a unei eroine neconvenționale”.

Betty Giplin, care a lucrat anterior cu Lindelof la filmul „The Hunt”, conduce serialul ca o călugăriță, Simone, care se confruntă cu un atotputernic I.A. cunoscută sub numele de „Doamna. Davis.”

Jake McDorman și Andy McQueen vedeți. Serialul va debuta cu patru episoade, urmate de episoade noi în fiecare joi.

Premiera: 20 aprilie

The Fall of the House of Usher (Netflix)

Viitorul serial al lui Mike Flanagan, The Fall of the House of Usher, are toate șansele să devină unul dintre cele mai bune proiecte Netflix.

Cel puțin dintre cele de până acum.

Așa cum era de așteptat, distribuția va include multe fețe cunoscute din proiectele anterioare ale lui Flanagan.

Printre acestea se numără Kate Siegel, Rahul Kohli, Henry Thomas și Zach Gilford.

Wool (Apple TV+)

”Wool” (Apple TV+), o adaptare după seria postapocaliptică ”Silo” (”Silozul”) semnată de Hugh Howey – care a debutat în 2011 cu volumul ”Wool” – îi are în distribuţie pe Rebecca Ferguson, Tim Robbins şi Rashida Jones.

Povestea este plasată într-un viitor distopic, când omenirea locuieşte într-un oraş subteran gigantic, care se întinde pe sute de etaje.

The Lying Life of Adults (Netflix)

„The Lying Life of Adults” (4 ianuarie, Netflix) Bazat pe romanul omonim al scriitoarei Elenei Ferrante, lansat în 2019, serialul în limba italiană urmărește drumul spre maturitate al Giovannei (Giordana Marengo) în orașul Napoli al anilor ‘90.

Adolescenta își aude tatăl spunându-i mamei sale că este urâtă și că începe să semene cu sora lui înstrăinată, Vittoria (Valeria Golino).

Acest lucru o determină să-și caute mătușa, iar această întâlnire o ajută să dezlege pânza de minciuni țesută în jurul ei.

Premieră: Ianuarie