1 ianuarie: Lista drumurilor din Alba, supravegheate cu aparate radar, în prima zi a anului
1 ianuarie: Reprezentanții IPJ alba au făcut publică ista drumurilor pe care sunt amplasate radare, în prima zi a anului.
Informația vine și cu un avertisment: nu vă urcați la volan, dacă ați băut alcool în noaptea de Revelion. Efectele pot fi devastatoare.
Amplasarea radarelor în data de 1 ianuarie 2026
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
