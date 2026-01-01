Connect with us

1 ianuarie: Lista drumurilor din Alba, supravegheate cu aparate radar, în prima zi a anului

Publicat

acum 2 ore

1 ianuarie: Reprezentanții IPJ alba au făcut publică ista drumurilor pe care sunt amplasate radare, în prima zi a anului.

Informația vine și cu un avertisment: nu vă urcați la volan, dacă ați băut alcool în noaptea de Revelion. Efectele pot fi devastatoare.

Amplasarea radarelor în data de 1 ianuarie 2026

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 - Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

