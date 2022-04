10.000 de angajați RATEAZĂ salariul minim de 3.000 de lei brut din industria alimentară. Cine nu beneficiază de noua lege

Au fost înregistrate opt cazuri COVID în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) luni, 18 aprilie.

Comparativ, duminică erau raportate 16 cazuri, sâmbătă – 14 cazuri, vineri – 24 cazuri, joi – 13 cazuri, miercuri – 32, marți – 9, Lunea trecută erau 6 cazuri noi.

Numărul cazurilor active este de 260 (anterior 268).

A fost raportat un deces: femeie de 87 de ani din Alba Iulia, nevaccinată. Avea și alte afecțiuni.

Municipiul Alba Iulia are incidență de 1,46, în continuă scădere. Urmează Aiud cu 1,00. Celelalte orașe au incidența sub 1 la mie. În mediul rural, Poșaga are incidența 3.34. Restul comunelor din județ au incidență sub 3.

În județul Alba, de la începutul pandemiei, au fost 53.595 cazuri confirmate, 52.049 persoane vindecate, 1.286 decese. În același interval au fost prelucrate 456.815 teste (352.424 PCR și 104.391 rapide).

În ultimele 24 de ore au fost făcute 225 testări: 138 PCR, la SJU și 87 teste rapide.

Localitățile din județ în care au fost raportate cazuri noi (în ultimele 24 de ore)

Mediul urban:

Alba Iulia – 2 cazuri

Sebeș – 3 cazuri

Mediul rural:

Galda de Jos – 1 caz

Bucium – 1 caz reinfectare

Lunca Mureșului – 1 caz reinfectare

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba este de 0,7 (anterior 0,72).

Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile

Localitate Incidență Cazuri Urban MUNICIPIUL ALBA IULIA 1.46 112 MUNICIPIUL AIUD 1 25 ORAŞ OCNA MUREŞ 0.87 12 MUNICIPIUL BLAJ 0.58 12 MUNICIPIUL SEBEŞ 0.49 16 ORAŞ ZLATNA 0.39 3 ORAŞ CUGIR 0.35 9 ORAŞ CÂMPENI 0.28 2 ORAŞ TEIUŞ 0.28 2 ORAŞ ABRUD 0.19 1 ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 0 0 Rural POŞAGA 3.34 3 SÂNTIMBRU 2.32 7 LOPADEA NOUĂ 2 5 BERGHIN 1.59 3 VIDRA 1.33 2 CETATEA DE BALTĂ 1.31 4 SĂLIŞTEA 1.29 3 VALEA LUNGĂ 1.29 4 POIANA VADULUI 0.96 1 CIUGUD 0.91 3 GALDA DE JOS 0.91 4 HOPÂRTA 0.87 1 RĂDEŞTI 0.79 1 METEŞ 0.73 2 AVRAM IANCU 0.71 1 LUPŞA 0.7 2 GÂRDA DE SUS 0.68 1 SCĂRIŞOARA 0.67 1 NOŞLAC 0.55 1 CÂLNIC 0.52 1 CRICĂU 0.51 1 CRĂCIUNELU DE JOS 0.47 1 GÂRBOVA 0.47 1 BISTRA 0.44 2 BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.44 1 ŞIBOT 0.43 1 UNIREA 0.41 2 SÂNCEL 0.39 1 ROŞIA MONTANĂ 0.37 1 VINŢU DE JOS 0.36 2 DAIA ROMÂNĂ 0.32 1 IGHIU 0.28 2 ALBAC 0 0 ALMAŞU MARE 0 0 ARIEŞENI 0 0 BLANDIANA 0 0 BUCIUM 0 0 CENADE 0 0 CERGĂU 0 0 CERU-BĂCĂINŢI 0 0 CIURULEASA 0 0 CUT 0 0 DOŞTAT 0 0 FĂRĂU 0 0 HOREA 0 0 ÎNTREGALDE 0 0 JIDVEI 0 0 LIVEZILE 0 0 LUNCA MUREŞULUI 0 0 MIHALŢ 0 0 MIRĂSLĂU 0 0 MOGOŞ 0 0 OCOLIŞ 0 0 OHABA 0 0 PIANU 0 0 PONOR 0 0 RÂMEŢ 0 0 RIMETEA 0 0 ROŞIA DE SECAŞ 0 0 SĂLCIUA 0 0 SĂSCIORI 0 0 SOHODOL 0 0 ŞONA 0 0 ŞPRING 0 0 STREMŢ 0 0 ŞUGAG 0 0 VADU MOŢILOR 0 0

Situația la nivel național – 18 aprilie

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 686 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 104 mai mult față de ziua anterioară. 75 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 67 persoane au fost reconfirmate pozitiv

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 1.702 cu 19 mai mult față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 235 persoane, cu 8 mai puțin față de ziua anterioară. Dintre cei 235 pacienți internați la ATI, 201 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 101 sunt minori, toți fiind internați în secții, cu 12 mai mult decât în ziua anterioară. Niciun minor nu este internat la ATI.

Până astăzi, 65.340 de persoane diagnosticate cu infecție cu SarsCov-2 au decedat.

În intervalul 17.04.2022 (10:00) – 18.04.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (1 bărbat și 2 femei), niciunul anterior intervalului de referință.

Dintre cele 3 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 60-69 de ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.

Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 3 pacienți decedați, 2 au fost nevaccinați și 1 vaccinat. Pacientul vaccinat care a decedat avea 68 de ani și prezenta comorbidități

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 3.035 teste RT-PCR (1.711 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.324 la cerere) și 8.492 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 12.916.104 teste RT-PCR și 9.571.705 teste rapide antigenice.

