Eveniment

10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor. Care sunt beneficiile pentru sănătate și alimentație echilibrată

Publicat

acum 2 ore

Ziua Mondială a Leguminoaselor este marcată anual la data de 10 februarie, cu scopul de a evidenția importanța acestor plante ca surse esențiale de hrană la nivel mondial.

Obiectivul marcării acestei zile este de a face cunoscute informaţiile cu privire la beneficiile nutriţionale ale leguminoaselor şi de a organiza activităţi în acest sens la nivel mondial, potrivit www.fao.org.

Culturile de leguminoase, precum lintea, fasolea, mazărea, năutul şi soia, reprezintă opţiuni de hrană bogate în proteine şi carbohidraţi şi se numără printre vegetalele cu cel mai ridicat conţinut de elemente nutritive, fiind surse importante de vitamine, minerale şi fibre.

Acestea sunt perfecte pentru o dietă sănătoasă, iar conţinutul ridicat de fier al acestor plante, combinat cu alimente bogate în vitamina C, le transformă într-o alimentaţie optimă pentru refacerea rezervelor de fier, precum şi o sursă de proteine pe bază de plante şi pentru animale, potrivit Agerpres.

În plus, cultivarea lor necesită foarte puţine tratamente chimice şi, prin faptul că aduc azot în sol, contribuie la creşterea fertilităţii acestuia şi pot avea un impact pozitiv asupra mediului.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat, la 20 decembrie 2018, Rezoluţia 73/251 prin care a decis marcarea anuală, la 10 februarie, a Zilei mondiale a leguminoaselor, după ce anul 2016 a fost declarat Anul internaţional al leguminoaselor, potrivit www.fao.org.

Leguminoasele, rol important în combaterea sărăciei

Leguminoasele joacă un rol important în combaterea sărăciei și în asigurarea securității alimentare, contribuind totodată la o alimentație sănătoasă, la protejarea solului și a mediului, arată datele FAO.

Acestea, cunoscute și ca legume uscate, reprezintă semințele comestibile ale anumitor plante.

Bucătăriile din întreaga lume includ numeroase preparate pe bază de leguminoase, unele devenite deja emblematice, precum humusul, preparat din năut, sau dhal-ul indian, realizat din linte sau năut, scrie ecoferma.ro.

În categoria leguminoaselor nu sunt incluse plantele recoltate în stare verde, cum ar fi mazărea sau fasolea verde, care sunt considerate legume.

De asemenea, sunt excluse culturile cultivate în principal pentru obținerea uleiului, precum soia sau alunele, precum și cele folosite exclusiv pentru însămânțare, cum sunt trifoiul și lucerna.

Ziua Mondială a Leguminoaselor

Ziua mondială a leguminoaselor oferă oportunitatea de a populariza beneficiile nutriţionale ale acestor plante, ca parte a unei producţii durabile de alimente, având drept scop optimizarea securităţii alimentare.

Marcarea acestei zile este, de asemenea, legată de Agenda Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă 2030.

Așadar, organizațiile din domeniul sănătății încurajează adoptarea unei alimentații echilibrate, care să includă și leguminoasele, pentru a susține o nutriție mai bună și pentru a contribui la prevenirea și controlul unor afecțiuni cronice, precum obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare și cancerul.

Totodată, aceste instituții subliniază importanța informării constante a populației despre avantajele unei diete variate, bazate pe consumul diversificat de alimente, inclusiv leguminoase.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI

10 februarie: Ziua Mondială a Leguminoaselor. Care sunt beneficiile pentru sănătate și alimentație echilibrată
