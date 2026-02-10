Întrerupere programată a furnizării de gaz pe mai multe străzi din Ciumbrud. Recomandări pentru locuitori

Compania Delgaz Grid anunță că serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi întrerupt miercuri, 11 februarie 2026, între orele 09:00 și 13:00, pe mai multe străzi din localitatea Ciumbrud, județul Alba.

Măsura este necesară pentru realizarea lucrărilor de cuplare a noilor conducte la sistemul de distribuție.

Astfel, compania va întrerupe temporar alimentarea cu gaze naturale pe următoarele străzi:

Vasile Lucaci (parțial - numerele 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 și 19),

Progresului (integral),

Arinilor (integral).

Compania Delgaz Grid se află în etapa finală a unei lucrări de investiții derulate în localitatea Ciumbrud, județul Alba, care vizează înlocuirea conductelor și a branșamentelor de gaze naturale pe o lungime de peste 1,6 km.

Potrivit reprezentanților Delgaz Grid, investiția, în valoare de peste 700.000 de lei, are ca obiectiv îmbunătățirea alimentării cu gaze naturale a consumatorilor și creșterea siguranței în operarea sistemului de distribuție.

Consumatorii sunt rugați să închidă toate focurile pe durata întreruperii, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere al acestora timp de 30 de minute.

În cazul în care se simte miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre următoarele numere de telefon:

0800 800 928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă),

0265 200 928 (număr taxabil, cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din celelalte rețele de telefonie).

