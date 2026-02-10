Connect with us

Administrație

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri

Publicat

acum 2 ore

Angajări la stat în Alba: în  luna februarie 2026 sunt organizate concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județ.

Persoanele care doresc să participe la selecție trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Acestea se referă la studii, vechimea de muncă și alte cerințe.

Lista posturilor vacante

Angajări la stat. Alba Iulia

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step nr. 12 Alba Iulia

  • magaziner

Condiții: studii medii, vechime în muncă minimum 2 ani; certificate calificare profesională curs lucrător în alimentație, cunoștințe despre norme de igienă școlară

Termen pentru înscrieri: 20 februarie 2026

Concurs: 25 februarie – proba scrisă; 27 februarie - interviu

Detalii la telefon 0740325626, e-mail: gpp12.alba@isjalba.ro

Angajări la stat. Sebeș

Spitalul Municipal Sebeș

  • director financiar-contabil

Condiții: diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Termen pentru înscrieri: 10 februarie 2026

Concurs: 17 februarie – proba scrisă; 20 februarie – susținerea proiectului de specialitate; interviul

Detalii la telefon 0258731712

Angajări la stat. Aiud

Spitalul Municipal Aiud

  • manager

Condiții: diplomă de licenţă sau echivalentă în: medicină -specializarea medicină, medicină dentară – specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice; master; cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei

Termen pentru înscrieri: 5 martie 2026

Concurs. 23 martie – susținerea și evaluarea proiectului de management

Detalii la telefon 0258.861816

Angajări la stat. Blaj

Spitalul Municipal Blaj

  • inginer aparatură medicală

Condiții: diploma de licență în domeniul inginerie medicală

Termen pentru înscrieri: 17 februarie 2026

Concurs: 26 februarie – proba scrisă; 4 martie - interviu

  • medic specialist /primar în specialitatea pediatrie

Condiții: diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie; certificat de emis de Colegiul Medicilor.

Termen pentru înscrieri: 16 februarie 2026

Concurs: 24 februarie – proba scrisă; 2 martie – proba clinică

Detalii la tel 0258710941, interior 197.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  • cunoaște limba română, scris și vorbit
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  • are capacitate deplină de exercițiu
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea
