10 lucruri inedite despre Valentine’s Day. Cum au apărut mesajele de iubire și prima cutie de ciocolată în formă de inimă

Pe 14 februarie, când sărbătorim Ziua Îndrăgostiților, o facem în numele Sfântului Valentin. Dar cine a fost acest sfânt al romantismului?

Ziua Îndrăgostiților a devenit asociată cu dragostea doar la sfârșitul Evului Mediu, datorită poetului englez Geoffrey Chaucer.

Mai jos, vă prezentăm 10 lucruri pe care probabil nu le știați despre Valentine’s Day.

1. Sfântul Valentin nu a fost o singură persoană.

Poate știți deja că Ziua Îndrăgostiților a fost numită după sfântul său patron, Sf. Valentin – dar există de fapt o confuzie în jurul acestei sărbători. Potrivit History.com, există cel puțin doi bărbați pe nume Valentin care ar fi putut inspira sărbătoarea, inclusiv un Valentin care a fost preot în Roma secolului al treilea.

După cum spune povestea, acest Valentin a sfidat interdicția de căsătorie a împăratului Claudius al II-lea (el credea că i-a distras pe tinerii soldați), căsătorindu-se ilegal cu cupluri în spiritul iubirii până când a fost prins și condamnat la moarte.

O altă legendă sugerează că Valentin a fost ucis pentru că a încercat să-i ajute pe creștini să evadeze din închisoarea din Roma și că el a trimis el însuși primul mesaj „de Valentin” în timp ce era închis, scriind o scrisoare semnată „De la Valentine”.

2. Ziua Îndrăgostiților își are rădăcinile într-un străvechi festival păgân.

Deși unii istorici cred că Ziua Îndrăgostiților comemorează moartea Sfântului Valentin pe 14 februarie, alții cred că sărbătoarea își are de fapt originile într-un festival păgân al fertilităţii numit „Lupercalia”, care a fost sărbătorit pe 15 februarie în Roma antică.

Dedicată lui Faunus, zeul roman al agriculturii, și fondatorilor romani Romulus și Remus, ziua a fost sărbătorită prin sacrificarea animalelor și pocnind femeile cu piei de animale, o practică despre care se credea că încurajează fertilitatea.

3. În anii 1300, a devenit oficial o sărbătoare asociată cu dragostea.

La sfârșitul secolului al V-lea, papa roman Gelasius a declarat oficial data de 14 februarie „Ziua Sfântului Valentin”. Abia în Evul Mediu, însă, sărbătoarea a devenit asociată cu dragostea. În Franța și Anglia se credea că păsările își încep sezonul de împerechere pe 14 februarie.

4. Cupidon își are rădăcinile în mitologia greacă.

El este heruvimul fermecător care apare pe felicitările de Ziua Îndrăgostiților, adesea reprezentat cu un arc și săgeți – dar cum a devenit Cupidon un simbol comun al Zilei Îndrăgostiților?

Potrivit Time, figura poate fi urmărită până în 700 î.Hr., până la zeul grec al iubirii pe nume Eros, care era de fapt un bărbat frumos, nemuritor, cu puterea intimidantă de a-i face pe oameni să se îndrăgostească.

Abia în secolul al IV-lea î.Hr., romanii l-au adoptat pe Eros în imaginea unui băiețel drăguț cu arc și săgeți, numindu-l „Cupidon”.

5. Primul valentine a fost trimis în secolul al XV-lea.

Potrivit History.com, cea mai veche înregistrare despre trimiterea unui mesaj de Sf Valentin a fost o poezie scrisă de un duce medieval francez pe nume Charles soției sale în 1415.

Charles a scris această notă dulce în timp ce era închis în Turnul Londrei, la doar 21 de ani. Unul dintre versurile din poezie sună cam așa, păstrând limba engleză: „I am already sick of love, My very gentle Valentine”.

6. Mesajele de Sfântul Valentin, abia de prin anii 1840.

Oamenii au început să facă schimb de felicitări, mesaje și scrisori de mână în timpul secolului al XVII-lea, dar în anii 1840 au fost produse în serie primele felicitări de Ziua Îndrăgostiților în SUA, vândute de Esther A. Howland.

Cunoscută sub numele de „Mama Îndrăgostiților Americani”, Howland este creditată cu comercializarea felicitărilor de Ziua Îndrăgostiților în America și este amintită pentru felicitările ei elaborate și viclene, făcute cu dantelă și panglici.

7. Tradiția de a oferi flori de Ziua Îndrăgostiților datează din secolul al XVII-lea.

A oferi trandafiri roșii poate fi un gest romantic evident astăzi, dar abia la sfârșitul secolului al XVII-lea dăruirea de flori a devenit un obicei popular.

De fapt, practica poate fi urmărită încă din momentul în care regele Carol al II-lea al Suediei a învățat „limbajul florilor” – care împerechează diferite flori cu semnificații specifice – într-o călătorie în Persia și, ulterior, a introdus tradiția în Europa.

Actul de a oferi flori a devenit apoi o tendință populară în epoca victoriană – inclusiv de Ziua Îndrăgostiților – cu trandafiri roșii simbolizând dragostea profundă.

8. Cadoul de Ziua Îndrăgostiților pe care oamenii cheltuiesc cel mai mult îl reprezintă bijuteriile.

Bomboanele și florile ar putea fi unele dintre cele mai comune cadouri de Ziua Îndrăgostiților, dar, conform Federației Naționale de Retail din SUA, categoria pe care oamenii cheltuiesc cel mai mult pentru 14 februarie sunt bijuteriile.

Urmează cinele romantice, îmbrăcămintea, bomboanele și apoi florile.

9. Prima cutie de ciocolată în formă de inimă a fost introdusă în 1861.

A fost creată de Richard Cadbury, fiul fondatorului Cadbury, John Cadbury, care a început să ambaleze ciocolata în cutii de lux pentru a crește vânzările.

El a introdus prima cutie de ciocolată în formă de inimă pentru ziua de 14 februarie Valentine’s Day, în 1861, iar astăzi, peste 36 de milioane de cutii de ciocolată în formă de inimă sunt vândute în fiecare an.

10. Este sărbătorită diferit în întreaga lume.

Multe țări din America Latină cunosc sărbătoarea ca el día de los enamorados (ziua îndrăgostiților) sau día del amor y la amistad (ziua iubirii și a prieteniei). Deși cuplurile fac schimb de flori și ciocolată în această zi, accentul sărbătorii este, de asemenea, îndreptat spre a arăta recunoștință prietenilor.

În Japonia, se obișnuiește ca doar femeile să ofere dulciuri bărbaților din viața lor, calitatea ciocolatei indicând adevăratele lor sentimente. Pe 14 martie, exact o lună mai târziu, bărbații răsplătesc favoarea celebrând „Ziua Albă” din ce în ce mai populară.

