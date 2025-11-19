ANALIZĂ: Taxarea dividendelor. Majorarea agresivă a impozitului de la 10% la 16% crește costul capitalului pentru investitori

ANALIZĂ: Taxarea dividendelor. Majorarea agresivă a impozitului pe dividende de la 10% la 16% crește costul capitalului pentru investitori. Noi condiții de distribuire a dividendelor. Profesor universitar dr. Adela Socol, contributor Alba24, a realizat o analiză detaliată a unei măsuri care vizează toate firmele din România.

Desfășurarea de activități profitabile care să le asigure acționarilor din societățile pe acțiuni (sau asociaților din societăți cu răspundere limitată) un nivel de rentabilitate convenabil reprezintă obiectivul strategic al oricărei companii.

Pe seama profiturilor obținute de către societatea comercială, deținătorilor de capital li se distribuie dividende. Cota-parte din profit ce se plătește fiecărui acționar (asociat) constituie dividend.

Până la data de 01.01.2026, cota impozitului pe dividende este 10%. Cu această cotă se pot repartiza dividende brute pe baza hotărârilor acționarilor, cu plata impozitului de 10%, pentru sume nerepartizate din profitul anilor anteriori anului fiscal 2025 și din profitul înregistrat în exercițiul financiar curent până la data de 30.09.2025.

Societățile au posibilitatea să repartizeze dividende provenite din profiturile anterior detaliate, prin hotărâre a asociaților până în luna decembrie 2025, cu plata impozitului pe dividendele repartizate, de 10% până cel mai târziu la 25.01.2026.

Impozitul pe dividende se datorează până în data de 25 a lunii următoare plații lor sau dacă nu au fost plătite, dar s-a hotărât repartizarea lor, termenul de plată al impozitului este 25.01.2026.

Spre exemplu, dacă hotărârea asociaților referitoare la repartizarea de dividende a fost luată în luna noiembrie 2025 pentru o anumită sumă a dividendelor și dacă se fac plăți către asociați din aceste dividende (integral sau parțial) în luna 11.2025, atunci se datorează impozit pe dividende de 10% cu scadență în data de 25 a lunii următoare plății, adică 25.12.2025.

În situația excepțională, în care s-a hotărât repartizarea dividendelor, dar nu se face nicio plată către asociați, atunci întreaga valoare a impozitului pe dividende datorat (calculat cu 10%) trebuie plătită până în 25.01.2026.

Taxarea dividendelor

Începând cu profitul aferent trimestrului 4 al anului 2025, impozitul pe dividende se va majora de la 10% la 16%!

Spre exemplu, dacă prin hotărâre a asociaților se decide repartizarea către asociat a unei sume de 200.000 lei dividende nete, în luna noiembrie sau decembrie 2025, atunci societatea reține și plătește impozitul pe dividende de 10% (cel târziu până la 25.01.2026, după cum a fost detaliat mai sus).

Pentru a se putea distribui dividende nete de 200.000 lei, se vor repartiza/calcula dividende brute de 222.222 lei.

Impozitul aferent 10% = 222.222 lei *10% = 22.222 lei și astfel rezultă dividende nete de încasat de 200.000 lei. In același exemplu, începând cu 01.01.2026, pentru a ridica dividende nete de 200000 lei vor trebui distribuite dividende brute de 238095 lei, impozit pe dividende 16% = 38.095 lei(mai mult cu 15.873 lei față de anul precedent!).

Asociații sau acționarii nu trebuie să omită faptul că datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate CASS aferentă dividendelor.

În privința CASS-ului aferent dividendelor încasate, plafoanele pentru anul 2025 sunt următoarele:

1) Dividende nete încasate: până la 6 salarii minime (0-24300 lei): nu se datorează CASS

2) Dividende nete încasate: între 6 salarii minime și 12 salarii minime (24301 lei-48600 lei): se datorează CASS 2430 lei

3) Dividende nete încasate: între 12 salarii minime și 24 salarii minime (48601 lei-97200 lei): se datorează CASS 4860 lei

4) Dividende nete încasate: peste 24 salarii minime (97201 lei-orice sumă mai mare): se datorează CASS 9720 lei

Pentru anul viitor, 2026. daca nu se va majora salariul minim pe economie, vom utiliza aceleași plafoane.

CASS se datorează dacă dividendele sunt efectiv încasate, fără a avea legătură cu distribuirea lor. Distribuirea dividendelor poate fi realizată și societatea reține și plătește impozitul pe dividende, iar dividendele pot să nu fie plătite efectiv către asociați, ceea ce conduce la necesitatea analizei plății CASS doar la momentul plății dividendelor.

Contribuția la asigurările sociale de sănătate CASS aferentă dividendelor se declară și se plătește de fiecare beneficiar al dividendelor prin declarația unică (D212), până în 25.05. a anului următor încasării efective a veniturilor.

Profitul net al companiilor este analizat de către Adunarea Generală a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale și stabilește repartizarea profitului net.

Profitul net, rezultat din diferența dintre profitul brut și impozitul pe profit de 16%, reprezintă sursa distribuirii de dividende (pentru entitățile care sunt plătitoare de impozit pe profit).

O companie care este plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor își determină profitul net ca diferență între profitul brut și impozit (1% sau 3% din veniturile din orice sursă).

Destinațiile profitului net sunt reglementate de Legea societăților comerciale nr. 31/1990 și sunt următoarele: acoperirea pierderilor reportate, distribuirea de dividende, alte rezerve la dispoziția societății și participarea salariaților la profit.

Din profitul brut, companiile își pot constitui rezerve legale în procent de 5% din profitul brut, până când se atinge a cincea parte din capitalul social.

Dacă se constată o pierdere a activului net al companiei (calculat ca diferență între active minus datorii), capitalul social subscris va trebui reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.

Această cerință din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 (art. 69) este posibil să fie completată în perioada imediat următoare prin prevederile Legii nr. 213/2025 – privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a fost adoptată de către plenul Parlamentului, în ședința de marți 18.11.2025, în urma reexaminării pe baza Deciziei Curții Constituționale a României nr. 481/20 octombrie 2025.

Antreprenorii trebuie să fie atenți, în cazul în care legea va fi promulgată în perioada imediat următoare, la modificările condițiilor de distribuire a dividendelor, reprezentate de completări ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990 (art. 67 și 69), astfel:

1. Societăţile care distribuie trimestrial dividende nu pot acorda acţionarilor sau asociaţilor, după caz, sau altor persoane afiliate, împrumuturi, până la regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului.

2. Societăţile care, pe baza situaţiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris nu pot restitui acţionarilor sau asociaţilor, după caz, sau altor persoane afiliate, aşa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturile luate de la aceştia.

În cazul nerespectării interdicţiei menționate, se dispune atragerea răspunderii solidare a societăţii şi a acţionarului/asociatului care a beneficiat de plata de dividende interimare, fără a fi regularizate, sau căruia i s-au restituit împrumuturi deşi societatea avea activul net sub limita prevăzută de lege.

Societatea, împreună cu acţionarii/asociaţii, răspund solidar pentru obligaţiile bugetare restante datorate de societate şi administrate de organul fiscal central, în limita sumelor care au făcut obiectul împrumutului acordat, respectiv restituit.

O altă modificare importantă (dacă legea va fi promulgată în următoarele zile) se va referi la faptul că societăţile care la sfârşitul exerciţiului financiar curent înregistrează profit pentru exerciţiul financiar de raportare, dar înregistrează pierdere contabilă reportată, pot efectua distribuiri de dividende din profitul exerciţiului financiar curent numai după constituirea rezervelor legale, acoperirea pierderii contabile reportate şi constituirea de rezerve în conformitate cu cerinţele statutare.

În plus, dacă legea se va adopta, societăţile care, pe baza situaţiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris pot efectua distribuiri de dividende din profitul exerciţiului financiar curent numai după reîntregirea activului net la valoarea minimă prevăzută de lege.

Societăţile care, pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris nu pot efectua distribuiri de dividende interimare din profitul exerciţiului financiar curent dacă nu au reîntregit activul net la valoarea minimă prevăzută de lege.

Nerespectarea de către societăţi a acestor interdicţii reprezintă contravenție, care se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei, de către persoanele cu atribuţii în acest sens, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Desigur, actul normativ nu a fost promulgat, însă, dacă acestea vor rămâne prevederile finale, antreprenorii se vor confrunta cu noi provocări legate de condițiile în care vor putea distribui dividende interimare sau anuale.

Vor fi nevoiți să își analizeze situația activelor nete, a pierderilor reportate și abia apoi să decidă dacă pot distribui dividende în mod legal.

Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat:

– Opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare, în baza termenului stabilit de adunarea generală a asociaţilor.

– Anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

În cazul distribuirii parţiale a dividendelor între asociaţi sau acţionari în cursul anului financiar, situaţiile financiare anuale trebuie să evidenţieze dividendele atribuite parţial şi să regularizeze diferenţele rezultate, în mod corespunzător.

Profesor universitar dr. Adela Socol – contributor Alba24

