Mircea Hava: Alegerile din PNL Alba nu mai pot fi amânate. ”Îmi este rușine că funcțiile publice sunt încă monedă politică”

Mircea Hava și-a exprimat viziunea, sau dorința sa, pentru viitoarele alegeri care vor marca viața politică din Alba. Este vorba despre următoarele alegeri pentru funcția de președinte al PNL Alba și pentru viitoarele alegeri locale. De asemenea Hava a subliniat faptul că alegerile PNL Alba nu mai pot fi amânate.

Mai mult de atât, a declarat că ”îi este rușine că funcțiile publice sunt încă monedă politică”.

Mai exact, fostul primar, actual europarlamentar, a făcut la alba24.ro două declarații legate de persoanele pe care le vede, și le dorește să candideze. Unul dintre ei pentru șefia PNL Alba, iar altul pentru funcția de primar al municipiului Alba Iulia.

Este vorba despre oameni cu care Hava a colaborat mulți ani, atât în interiorul partidului, dar mai ales în Primăria Alba Iulia. De asemenea, Hava a mai spus că partidul, PNL Alba, trebuie resetat.

Partidul trebuie resetat

„Tot timpul m-am gândit că dacă eu gândesc pozitiv, toată lumea gândește pozitiv. Am fost obișnuit cu o altă viață de partid, cu o altă rigoare, cu alt stil de muncă.

Dar am făcut-o, am ajuns aici, am făcut concesii, am strâns din dinți și toate lucrurile astea le-am făcut ca partidul să nu sufere. Deci am pus partidul, chiar și înaintea prietenilor. Mulți s-au supărat pe mine când am spus domnule din punct de vedere politic nu ești bun pentru lucrurile astea, să lăsăm pe alții.

Nu mi-am pus rude, n-am nepoți, n-am neamuri, nu a negociat familia mea pentru nimic legat de chestiuni de diferite funcții, n-aș făcut lucrurile astea nici dacă ar fi trebuit să emigrez nu știu unde, pentru că nu puteam să le fac.

Eu n-am înțeles de ce am ajuns aici. Este drept că este o perioadă și este drept că președintele partidului a cam rămas și el singur ca și Ilie Bolojan. Dar și această singurătate ți-o creezi. Ți-o creezi pentru că oamenii trebuie aduși în jurul tău. Oamenii trebuie construiți. Nu poți să-l pui candidat la primărie și pe urmă să-l scoți afară, să aibă 3% sau 5% sau 7% și pe urmă, nu mai poți să construiești pe el.

Da, partidul trebuie resetat. Indiferent de ce se discută la București partidul trebuie resetat. Și, în primul rând, trebuie făcute alegerile. Alegerile nu mai trebuiesc mutate. (…)

Mi-e rușine că încă se folosește vehiculul partidului de a pune oamenii în funcție când discutăm de atâți ani că trebuie să discutăm de meritocrație, de concurs, de lucrurile care trebuie să fie într-o societate civilizată. (…) Singurul lucru de care îmi pare rău, îmi pare rău că partidul scade și scade și în Alba”, a declarat Hava.

Pe cine ar vedea candidați la PNL Alba și Primăria Alba Iulia

Mircea Hava a declarat că l-ar susține la conducerea PNL Alba pe Dorin Nistor.

„Dorin Nistor. Indiferent de ce va spune cineva, că-i prietenul meu, că-i cutare, este omul care a demonstrat pe picioarele lui că poate să facă ceva. Și eu dacă el se va hotărâ, (…) dacă va candida, eu îl voi susține.

Nu știu dacă va mai candida cineva, din ceea ce știu nu s-a anunțat nimeni. (…)

Iar la Primărie să nu spuneți chestia asta cu oamenii mei. Eu n-am avut oameni. Eu am avut colaboratori, oameni cu care am lucrat, oameni care m-au ajutat, au ajutat orașul, am învățat de la ei, au învățat de la mine.

Iar la Primărie dacă Nicolaie Moldovan (n.r. – fostul city manager al municipiului) dorește și v-a spune răspicat că se duce, deocamdată din câte știu, e cam hotărât, îl voi susține pentru că și Primăria trebuie să-și găsească altceva alt parcurs.

V-am spus, nu înseamnă doar canalizare, șosea, autostradă, înseamnă serviciile pentru oameni și înseamnă oameniicare să mai zâmbească. Nu poți să le crești pensiile, nu poți să le dai gazele mai ieftine, nu poți să faci aia dar poți să faci alte lucruri care să-i bucure și pentru asta sunt oameni pe care-i cunosc. (…)

Cu oamenii trebuie să stai de vorbă și trebuie să ai lângă tine oameni competenți”, a mai spus Mircea Hava.

