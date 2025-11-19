Impozit pe locuințe MAJORAT din 2026. Cum să îți calculezi singur cât vei plăti. Premierul Bolojan: Banii rămân pe plan local

Impozit pe locuințe MAJORAT din 2026: Impozitul pe locuințe va urca de anul viitor cu aproape 80%. Potrivit premierului Ilie Bolojan, majorările vor fi aplicate de autoritățile locale „cu până la 70%” peste rata inflației.

Adică 70% plus 8-9%, înseamnă o creștere semnificativă de aproape 80 de procente.

Astfel, în cazul unui apartament cu trei camere, proprietarul va plăti cu 157 de lei în plus, de la 198 de lei în prezent la 355 de lei, în 2026, arată o simulare realizată de Euro News.

Calculele le poate face fiecare proprietar: la impozitul plătit în 2025, trebuie să adauge un procent de aproximativ 80%.

Atenție însă: dacă valoare proprietății depășește 2,5 milioane de lei, se adaugă un impozit suplimentar de 0,9% din valoarea caree depășește pragul.

Exemplu: apartament evaluat la 3.000.000 le, impozitul ar ajunge la 7.500 de lei pe an (3.000 de lei impozitul, 4.500 de lei impozitul suplimentar.

Impozite mai mari pe locuințe și terenuri (din 2026)

Locuințe cu utilități: valoarea impozabilă crește de la 1.492 lei/mp → 2.677 lei/mp.

Locuințe fără utilități: 894 lei/mp → 1.606 lei/mp.

Pentru clădirile rezidențiale de peste 2,5 milioane lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma care depășește acest prag.

Terenurile vor avea valori impozabile ajustate în funcție de destinație (cu excepții pentru mănăstiri, școli, clădiri sociale).

Toate evaluările vor fi realizate printr-un sistem informatic național automatizat.

Cum se calculează impozitul pe locuință

Formula de bază rămâne aceeași:

Impozit anual = Suprafața × Valoarea impozabilă × Cota stabilită de primărie

Cota este, în general:

între 0,08% și 0,2% pentru locuințe (majoritatea primăriilor folosesc 0,1%).

Schimbarea majoră o reprezintă creșterea valorii impozabile, care se transferă direct în impozitul final.

Impozit pe locuințe MAJORAT din 2026. Explicațiile lui Ilie Bolojan

„Trebuie să explicăm de ce se întâmplă acest lucru. Gândiți-vă că în fiecare an, de la bugetul central al României s-au transferat către autoritățile locale sume foarte importante, miliarde de euro anual, pe diferite programe: drumuri, școli, spitale, anvelopări de clădiri, de blocuri și așa mai departe.

Nu mai există capacitatea statului de a face aceste transferuri la nivelul la care s-a făcut până acum. Nu mai avem acești bani, pentru că-i împrumutăm.

Ca să poată continua investițiile în local, aceste impozite au fost crescute, în așa fel, încât, ele fiind încasate de autoritățile locale, sunt veniturile lor.

Ceea ce trebuie să facă ei este să nu le ducă la cheltuieli de personal, să nu le risipească, ci să asigure cofinanțare a acestor investiții.

Pentru că Guvernul, indiferent cine va fi premierul României și ce partide vor fi în guvernare, nu mai are capacitatea financiară în anii următori să transfere sume la nivelul la care l-a transferat până acum.”, a declarat premierul într-un interviu acordat ProTv.

Întrebat dacă banii din impozitele pe proprietate se vor duce la bugetul de stat, așa cum au afirmat unii primari, premierul a negat, explicând:

„Banii nu vor ajunge la bugetul central. Banii sunt venituri la autoritățile locale, dar din alte taxe pe care Guvernul le transfera către autoritățile locale nu vom mai putea transfera cât s-a transferat până acum. Și ei vor trebui deci să-și întregească bugetele din încasarea acestor taxe.

Și trebuie să facă acest lucru, pentru că nu este normal ca în multe localități astăzi să ai un grad de încasare a impozitelor locale de 50, 60, 70% și în același timp să stai cu mâna întinsă la Guvern, să-ți dea bani pentru că tu nu ți-ai făcut treaba.

Iar Guvernul, dacă ar avea acești bani în visterie, n-ar fi o problemă. Dar Guvernul României îi împrumută de pe piețele internaționale” a spus Bolojan.

