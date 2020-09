122 de posturi de asistent medical la penitenciar. Angajări la Aiud și la alte unități similare. Condiții pentru candidați

Nici o formațiune politică nu a obținut majoritatea simplă în Consiliul Local Alba Iulia, astfel încât reprezentanții partidelor sunt obligați să înceapă negocieri pentru formarea majorității și pentru stabilirea viceprimarilor.

Din totalul de 21 de consilieri locali, PNL are 9 consilieri, USR a reușit să obțină 7 consilieri, PSD – 4 consilieri, iar un mandat a fost obținut de un independent, Victor Paul Florea. Majoritatea în Consiliul Local nu va putea fi astfel formată decât prin prin alianțe.

În cazul Consiliului local Alba Iulia, formarea majorității nu este însă un lucru simplu, ba din contră. Asta din cauza orgoliilor și a incompatibilităților dintre principalii actori.

Pentru a putea ”guverna” municipiul și pentru a putea face schimbările promise noul primar va avea nevoie de o majoritate care să îi susțină proiectele în Consiliul local. USR PLUS, partidul sub sigla căruia Gabriel Pleșa a câștigat alegerile are doar 7 consilieri locali.

Nu va putea din principiu să negocieze cu PSD, iar ușa dialogului cu PNL este de asemenea închisă. O alianță cu PSD ar produce un val de nemulțumiri în electoratul USR, mai ales că actualul primar a fost singurul membru al administrației din Alba Iulia care a ieșit în stradă atunci când ”PSD – Ciuma Roșie” a încercat să modifice codul penal prin Ordonanța 13.

Situația delicată în care se află noul primar și USR PLUS în consiliul local este și motivul pentru care deocamdată nu au avut loc negocieri concrete între aceste partide. Nimeni nu se grăbește să facă primul pas.

Pentru a putea conduce orașul în continuare PNL, care a obținut peste 33% din voturi ar trebui să facă o alianță fie cu PSD fie cu USR PLUS.

O alianță cu PSD ar fi greu de explicat propriilor alegători. Orgoliul liberalilor nu le permite însă să discute cu noul primar, Gabriel Pleșa, care este totodată fostul lor coleg, mai ales după declarațiile și atacurile lansate de ambele tabere în ultima perioadă.

Candidatul independent Paul Victor Florea nu poate face diferența, în condițiile în care ar alege una dintre cele trei tabere. Un singur vot nu ajunge pentru formarea majorității.

Însă, cei din USR PLUS nu au majoritate în Consiliul Local, unde au obținut șapte mandate și sunt nevoți să intre într-o alianță fie cu PSD fie cu PNL.

O alianță este obligatorie la nivelul consiliului local, în condițiile în care nici un partid nu întrunește jumătate + 1, din numărul de 21 de locuri de consilieri locali și nu își poate impune viceprimari.

Cu nouă mandate câștigate, reprezentanții PNL prin vocea deputatului Florin Roman, susțin că nu vor să facă alianță cu ”trădătorii” și că se vor poziționa în opoziție.

Cei mai dispuși la negocieri și cu PNL, dar și cu USR PLUS, sunt cei din PSD. În urma alegerilor de duminică social democrații au obținut patru mandate de consilieri locali, cu unul mai puțin ca la scrutinul din 2016.

Președintele PSD Alba Iulia, Bogdan Medrea, a declarat pentru alba24.ro că partidul ar fi dispus să intre la negocieri cu USR PLUS, dar cu o condiție: să primească cele două posturi de viceprimar.

Timpul vindecă rănile, este principiul care stă la baza începerii întârziate a unor discuții cu privire la majoritatea în consiliul local Alba Iulia.

În schimb la liberali se ascut cuțitele și au început să apară voci care cer ca Mircea Hava (care l-a impus pe Voicu Paul drept candidat) să facă un pas înapoi după modelul primarului de la Timișoara care a pierdut alegerile și a demisionat din funcția de președinte al organizației PNL.