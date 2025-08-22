Alba Carolina Bike Race, ediția 2025. Peste 450 de concurenți vor parcurge șase trasee, pe o distanță totală de 100 km. PROGRAM

Competiția de ciclism montan de tip cross country – Alba Carolina Bike Race – se va desfășura sâmbătă, 23 august, la Alba Iulia. La start sunt așteptați peste 450 de concurenți, care vor pleca din municipiu și vor parcurge mai multe localități din regiune pe o distanță totală cumulată a traseelor de aproximativ 100 km.

Competiția este înscrisă în calendarul competițional al Federației Române de Ciclism, fiind un proiect al Asociației BICICLIM ALBA în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și se adresează iubitorilor de ciclism montan (MTB).

Trasee

Concursul se va desfășura pe 6 trasee: de 5 km, 13 km, 27 km, 38 km, 70 km respectiv 84 km, cu diferite grade de dificultate.

Traseele au fost gândite să acopere toate categoriile de participanți, să poată fi parcurse în proporție de 100% pe bicicletă și să străbată poteci, drumuri și puncte de belvedere care să pună în valoare zona Alba Iulia-Inuri-Mamut.

Traseu 1 Copii – 5 km Traseu: str. Mihai Viteazul (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor).

Traseu 2 Hobby/Family (13 km) / Traseu 2 Licențiați 13-14 FRC (13 km), diferență de nivel 250m Traseu: str. Mihai Viteazul – Bd.1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseul 3 Scurt – 27 km, diferență de nivel 780m Traseu: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – pista ciclabilă – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseu 4 Mediu – 42 km, diferență de nivel 1400m Traseu: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni – Pâclișa – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor -str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (Str. Mihai Viteazul).

Traseu 5 Lung 84 km, categorie masculin, diferență de nivel 2700m Traseu: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Inuri – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).

Traseu 6 Lung 73 km, categorie feminin, diferență de nivel 2450m Traseu: str. Mihai Viteazul – Bd. 1 Decembrie 1918 – str. Gheorghe Pop de Băsești – str. Gladiolelor – str. Lalelelor – str. Molidului – pista ciclabilă Mamut – zona Mamut – Crișeni Stăuini – Pârâul lui Mihai – Drum 107A – Vurpăr – Valea Vințului – Laz – Releu Inuri – Mamut – pista ciclabilă Mamut – str. Lalelelor – str. Gladiolelor – str. Gheorghe Pop de Băsești – Bd. 1 Decembrie 1918 – Finish (str. Mihai Viteazul).



Programul competitiei

vineri, 22 august 2025 19:00 – 21:00 – preluare kit de concurs, înscriere (se afla lângă zona de start/finish la Casa de Cultură a Sindicatelor în sala mică –(46.067491, 23.565993) 20:00 – ședință tehnică (se afla lângă zona de start/finish la Casa de Cultură a Sindicatelor, parter –(46.067491, 23.565993)

sâmbătă, 23 august 2024 08:00 – 10:00 – Înscriere, ridicarea kiturilor de participare (se află lânga zona de start/finish la Casa de Cultură a Sindicatelor în sala mică –(46.067491, 23.565993)

start-ul și finish-ul pe strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442) 09:30 – Start pentru proba de 74/84 km 09:45 – Start pentru proba de 44 km 10:00 – Start pentru proba de 27 km 10:15 – Start pentru proba de 13 km 10.30 – Start pentru traseele necompetitive de copii 13:00 – 16:00 – Prânz și curățarea bicicletelor (strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442), 16:00 – Festivitate de premiere (strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442).

