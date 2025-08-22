Connect with us

Aiud

Proiect pentru amenajarea de piste de biciclete și parcări de tip „Park and Ride", la Aiud. Acord de mediu, solicitat la ANMAP

Proiect pentru amenajarea de piste de biciclete și parcări de tip „Park and Ride”, la Aiud. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat vineri, 22 august, depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Realizare coridor de mobilitate urbană integrată și sustenabilă în municipiul Aiud: str. Tudor Vladimirescu – str. Cuza Vodă – str. Transilvaniei”. 

Potrivit memoriului de prezentare, proiectul vizează realizarea unor piste de biciclete noi, modernizarea trotuarelor existente, realizarea a două parcări pentru autovehicule de tip „Park and Ride” și realizarea a două străzi noi.

Lungimea totală a traseelor este de 5.790,04 metri, astfel:

  • Traseu 1
    • DN 1 între Drum Rădești – str. Ostașilor
    • pistă de biciclete + trotuare – 1.886,16 m lungime
  • Traseu 2
    • Baza Sportivă
    • parte carosabilă – 749,18 m lungime
  • Traseu 3
    • str. T. Vladimirescu între str. Ostașilor – str. Simion Bărnuțiu
    • pistă de biciclete + trotuare – 885,17 m lungime
  • Traseu 4
    • str. Transilvaniei (DN1) între str. Tribun Tudoran – Girație
    • pistă de biciclete + trotuare – 1.253,80 m lungime
  • Traseu 5
    • parte carosabilă – 702 m lungime
  • Parcare 1
    • parte carosabilă – 169,51 m lungime
  • Parcare 2
    • parte carosabilă – 144,22 m lungime

Piste de biciclete

În cadrul proiectului a fost studiată soluția de realizare a unor piste de biciclete, cu lățimea de 2,50 m – 2,70 m, și o suprafață cumulată de 7.625 mp, defalcată astfel:

  • Traseu 1 – 4.335 mp
  • Traseu 3 – 595 mp
  • Traseu 4 – 2.695 mp

Trotuare

În cadrul proiectului a fost studiata solutia de realizare a unor trotuare, cu lățimea de min. 1,50 m, și o suprafață cumulată de 17.380 mp, defalcată astfel:

  • Traseu 1 – 6.658 mp
  • Traseu 3 – 4.670 mp
  • Traseu 4 – 4.852 mp
  • Parcarea 1 – 615 mp
  • Parcarea 2 – 585 mp

Parcări

În cadrul proiectului au fost studiate două parcări de tip „park and ride”, cu sistem de bike sharing.

  • Parcarea 1 – Baza Sportivă

Adiacent bazei sportive se va realiza o parcare auto de dimensiunile de 76 x 33,50 m. În cadrul acestei parcări, au fost prevăzute a se realiza 66 locuri de parcare, din care 54 cu dimensiunile de 2,5 x 5 m, 5 locuri de parcare auto electrice cu dimensiunile de 3,70 x 5,4 m, 5 locuri pentru persoanele cu dizabilități cu dimensiunile de 3,70 x 5.4 m și 2 locuri de parcare pentru autobuze.

De asemenea, în cadrul acestei parcări s-a prevazut realizarea unei stații de autobuz.

Perimetral parcării a fost dispusă realizarea unui trotuar cu lățimea de 3 m.

  • Parcarea 2 – str. Transilvaniei

Străzi

În proiect s-au prevăzut lucrări de modernizare a două străzi, cu o lungime cumulată de 907,5 metri, astfel:

  • Traseu 2 – 205,50 m
  • Traseu 5 – 702 m
