Au crescut afacerile din coafură și servicii de înfrumusețare, comparativ cu anul trecut. Situația pe domenii de activitate

Activitatea de servicii de piață prestate populației, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,2% mai mare în primele șase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Motivul este sporirea afacerilor în serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare, activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană și în activitățile hotelurilor și restaurantelor.

Potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS), cifra de afaceri rulată în serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare a crescut cu 18,7%.

În activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană avansul a fost de 5,1%. În activitățile hotelurilor și restaurantelor creșterea este de 1,5%.

Scăderi au înregistrat activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (-13,2%) și activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-5,4%).

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, însă, activitatea de servicii de piață prestate populației a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,1% mai mică în perioada ianuarie – iunie 2025.

Situația din luna iunie

În luna iunie, activitatea de servicii de piață prestate populației, serie brută, a crescut, în ritm anual, cu 1,5%, datorită creșterilor înregistrate la:

serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (+10,7%)

activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (+4,3%)

la activitățile hotelurilor și restaurantelor (+0,8%).

Scăderi au înregistrat activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-2,3%) și activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (-1,7%).

Pe serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iunie 2025, activitatea de servicii de piață prestate populației a crescut cu 2,5%, comparativ cu luna iunie 2024.

Creștere față de luna mai

Față de mai 2025, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creștere cu 7%, datorită creșterilor înregistrate la activitățile agențiilor turistice și tur-operatorilor (+32,2%) și la activitățile hotelurilor și restaurantelor (+10%).

Scăderi au înregistrat activitățile de jocuri de noroc și alte activități recreative (-5,4%), serviciile de coafură și alte activități de înfrumusețare (-2%) și activitățile de spălare și curățare (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană (-1,2%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în luna iunie 2025, față de luna precedentă, a crescut cu 0,1%.

