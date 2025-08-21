Connect with us

Eveniment

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa

Publicat

acum 23 de secunde

Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în partereniat cu asociații și organizații locale, a anunțat joi seara ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Serviciile acordate vor fi decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în regim ambulatoriu. 

O astfel de acțiune va avea loc în weekend, la Mănăstirea Oașa din Alba, unde o echipă de medici din Timișoara va consulta oamenii din zonă. 

„În România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale. Comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical sunt nevoite adesea să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate.

De-a lungul anilor, numeroși medici dedicați au mers din proprie inițiativă în astfel de comunități prin caravane medicale mobile, oferind consultații, investigații și tratamente acolo unde nevoia era urgentă. Am considerat acest model de bună practică un exemplu de responsabilitate și implicare pentru oameni.

Tocmai de aceea, împreună cu echipa Ministerului Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, am decis să oficializăm aceste acțiuni.

De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu. Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta: servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru. Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.

O caravană medicală mobilă va ajunge în weekend, la Mănăstirea Oașa

„În acest weekend, are loc chiar o astfel de acțiune la Mănăstirea Oașa, unde o echipă de medici din Timișoara consultă oamenii din zonă. Mulțumesc domnului Prof. Dorel Săndesc, care de peste 5 ani organizează și coordonează aceste caravane medicale, pentru inspirația și exemplul pe care îl oferă. Profesorul Săndesc este mentorul meu profesional, omul care m-a crescut și m-a inspirat. De la el am învățat să fiu echilibrat și să caut mereu soluții, nu vinovați. Aceasta este lecția pe care o duc mai departe astăzi, ca ministru al Sănătății.

Am participat de multe ori la astfel de activități și pot spune că îmi este dor de acele momente. Ele mi-au arătat cât de mult contează apropierea de oameni și câtă speranță aduce un gest simplu de sprijin medical. Pacienții trebuie să fie pe primul loc, indiferent unde trăiesc”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de secunde

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Cugiracum 20 de minute

Fabrica de arme de la Cugir va avea un alt sistem de pază. Ministrul Economiei: „Am aflat de explozie de la un vecin”
Evenimentacum 56 de minute

22-31 august: Festivalul „Armonii în Sebeș”. Teatru, filarmonică, concerte și activități distractive pentru cei mici. PROGRAM
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 3 ore

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA
Economieacum 7 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 7 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum o zi

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum o zi

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

VREMEA de weekend în Alba: temperaturile scad, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe zile în localități din județ, 22-24 august
Cugiracum o zi

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de secunde

Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile. O astfel de acțiune, anunțată la Mănăstirea Oașa
Evenimentacum 6 ore

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum o zi

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie