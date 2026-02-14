Connect with us

14 februarie: Sfântul Valentin, Ziua Îndrăgostiților sau Valentine's Day. Legende, obiceiuri și ce să NU faci în această zi

Ziua de 14 februarie este una dintre cele mai speciale zile din an, atât pentru îndrăgostiți, cât și pentru cei care-și caută perechea. Este prilej pentru a dovedi cele mai frumoase sentimente.

De asemenea, este și Ziua Sfântului Valentin. Este o oportunitate pentru a trimite de Valentine`s Day, pentru cei dragi.

Sunt mai multe legende, superstiții și curiozități legate de populara sărbătoare a dragostei.

Vezi și MESAJE și SMS-uri de Ziua Îndrăgostiţilor 2026 la români. Declaraţii de iubire în câteva cuvinte

Ziua Îndrăgostiților. Legende

Potrivit mai multor legende, în ziua de 14 februarie era sărbătorită Iuno (zeița tuturor zeilor, protectoarea femeilor şi căsătoriilor) în Roma Antică.

Apoi, în următoarea zi avea loc Lupercalia, un festival păgân în centrul căruia se afla Faunus, zeul agriculturii şi fertilităţii.

Printre obiceiurile festivalului se număra și acela de a-i aduce împreună pe băieți și pe fete, care până în acel moment stăteau separați, scrie Agerpres.

În seara de dinaintea sărbătorii, numele fetelor erau scrise pe bucăți de hârtie și introduse într-un vas. Tinerii extrăgeau biletele și, astfel, se formau perechi ce rezistau uneori și un an.

Vezi și Horoscop 9-15 februarie 2026: Ce spun astrele despre ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, pentru fiecare zodie

Destul de des, cei doi se îndrăgosteau și se căsătoreau, potrivit stvalentinesday.org.

Alte legende leagă originea acestei sărbători de figura Sfântului Valentin. Dintre numeroșii martiri care au purtat acest nume în acea perioadă, Biserica Catolică recunoaște doar doi sfinți ce pot fi asociați cu Ziua Îndrăgostiților.

Unul dintre ei a fost preot la Roma, în timpul domniei împăratului Claudius al II-lea, între anii 268 și 270 d.Hr.

Potrivit legendei, Sfântul Valentin îi ajuta pe tineri, fie creștini, fie păgâni, să se căsătorească, în ciuda interdicției impuse de împărat, care considera că bărbații necăsătoriți sunt soldați mai buni.

Deși căsătoriile fuseseră interzise, preotul a continuat să oficieze cununii în secret, din credință și din respect pentru iubire.

După ce faptele sale au fost descoperite, Valentin a fost arestat, întemnițat și condamnat la moarte, execuția având loc la data de 14 februarie 269.

Legenda mai spune că, în perioada detenției, acesta s-ar fi îndrăgostit de fiica paznicului închisorii, iar înainte de a fi executat i-ar fi trimis o scrisoare semnată "De la al tău Valentin". De aici ar fi luat naștere tradiția trimiterii mesajelor de dragoste în această zi.

Sfântul Valentin, ocrotitorul îndrăgostiților

Tradiția potrivit căreia Sfântul Valentin este considerat ocrotitorul îndrăgostiților își are rădăcinile într-un text medieval scris în limba engleză de poetul Geoffrey Chaucer, datat aproximativ între anii 1373 și 1400.

În poemul său "Parlement of Foules", scris în jurul anului 1380, autorul amintește credința răspândită în Evul Mediu conform căreia păsările își alegeau perechea la mijlocul lunii februarie.

Această perioadă coincide cu momentul în care natura începe să se trezească din repausul iernii, motiv pentru care Sfântul Valentin a ajuns să fie asociat cu venirea primăverii.

Din acest motiv, el este uneori reprezentat în iconografie ținând soarele în mână, potrivit informațiilor publicate de vaticannews.va.

La origini, sărbătoarea care celebrează iubirea cuplurilor a fost de fapt cea a celibatarilor. Această zi reprezenta o ocazie pentru fetele tinere de a se ascunde pe aleile întunecate ale satului lor, în speranţa de a fi găsite de bărbaţii singuri.

În fiecare an, de 14 februarie, în casa Julietei, care se află în Verona, Italia, sunt trimise peste 1.000 de scrisori adresate Julietei Capulet, celebra eroină din opera shakespeariană.

14 februarie, cereri în căsătorie

Pe lângă legende și bilețele de dragoste, ziua de 14 februarie, Ziua Îndrăgostiților, este una dintre zilele din an în care se fac cele mai multe cereri în căsătorie.

Pentru mulți îndrăgostiți, aceasta este ziua aleasă pentru a cere în căsătorie persoana iubită, iar peste 220.000 de cupluri fac anual pasul cel mare cu această ocazie.

Superstiții și obiceiuri de Ziua Îndrăgostiților

  • Se credea că păsările își aleg perechea pe 14 februarie, de aici legătura zilei cu dragostea
  • Fetele care își pun plante (dafin, busuioc) sub pernă în noaptea de Sfântul Valentin își pot visa viitorul ales
  • Scrisorile de dragoste trimise în această zi aduc noroc în iubire
  • Semnele naturii observate de Ziua Îndrăgostiților pot prevesti viața amoroasă
  • Prima persoană întâlnită pe 14 februarie ar putea reprezenta o relație importantă
  • Sărutul de Sfântul Valentin garantează armonie în cuplu tot anul

De asemenea, printre obiceiuri se numără oferirea în dar a trandafirilor roșii și a ciocolatei.

  • Trandafirii roșii simbolizează iubirea sinceră și fidelitatea
  • Ciocolata oferită sau primită aduce „dulceață” în relație.

Ce să eviți de Sfăntul Valentin

  • Dacă ești trist/ă sau singur/ă intenționat, riști un an fără iubire
  • Nu te certa de Sfântul Valentin, altfel urmează tensiuni în cuplu
  • Încearcă să nu refuzi o invitație romantică în această zi
  • Nu oferi ceasuri, acestea simbolizează sfârșitul timpului împreună
  • Nu oferi obiecte ascuțite, se spune că „taie” relația
  • Cadourile nepotrivite aduc ghinion în dragoste.

De asemenea, un sfat din era digitală este să nu îți compari relația cu ce vezi pe rețelele sociale.

