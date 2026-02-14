Primăria Alba Iulia vrea să se împrumute 30 de milioane de euro pentru refinanțarea unor credite și realizarea unor investiții

Primăria Alba Iulia vrea să contracteze o finanțare rambursabilă prin emisiune de obligațiuni, în valoare de 30 de milioane de euro, cu o maturitate de maxim 10 ani, pentru refinanțarea unor datorii publice precum și pentru realizarea unor obiective prioritare de investiții finanțate din fonduri nerambursabile.

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de votat, în ședința din 19 februarie, aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 30.000.000 euro prin emisiune de obligațiuni ale Municipiului Alba Iulia, în vederea refinanțării datoriei publice locale și realizării obiectivelor de investiții de interes public local.

Reprezentanții Primăriei subliniază că această soluție permite o distribuție mai echilibrată a obligațiilor de plată și asigură flexibilitatea necesară pentru atragerea de cofinanțări europene, respectând totodată principiul echității între generații.

Din cei 30 de milioane de euro, aproximativ 18,52 milioane vor fi destinați refinanțării a două credite contractate în 2023: împrumutul de la CEC Bank (sold estimat de 4,07 milioane euro la 30 septembrie 2026) și cel de la BERD (14,45 milioane euro).

Diferența de 11,48 milioane de euro va finanța două obiective majore de investiții cofinanțate din fonduri europene:

Fluidizarea traficului rutier prin construirea unei artere cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului – 8,42 milioane euro

Descongestionarea traficului la intrarea nord-vest prin construirea unui pasaj subteran la intersecția Stadion Unirea – 3,04 milioane euro

Situația curentă a datoriei publice a Primăriei Alba Iulia

Datoria publică locală a municipiului Alba Iulia include 5 contracte de împrumut bancar, după cum urmează:

Finanțator - Număr/data contract - Sold împrumut (valoare contractată și nerambursată) la 31 decembrie 2025

Obligațiuni municipale (BT Capital) - Contract de intermediere 24214/20.09.2007 - 3.532.800 lei

- Contract de intermediere 24214/20.09.2007 - BRD Societe Generale - Contract de credit 7904/30.12.2016 - 5.098.026,02 lei

- Contract de credit 7904/30.12.2016 - Banca Transilvania - Contract de credit 9952296/27.10.2020 - 29.659.329,18 lei

- Contract de credit 9952296/27.10.2020 - Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Acord de împrumut 53901/16.08.2023 - 73.693.682,75 lei

- Acord de împrumut 53901/16.08.2023 - CEC Bank (CEC Bank SA) - Contract de credit RQ23080360251700/11.10.2023 - 22.979.654,51 lei

- Contract de credit RQ23080360251700/11.10.2023 - Banca Europeană pentru Investiții - SAMTID - Acord subsidiar nr.314/11.07.2005. - 1.154.403,08 lei

Total - 136.117.895,54 lei.

În plus față de datoria publica locală directă, există și datorie publică locală garantată, sub forma unui credit bancar contractat de Apa CTTA SA Alba Iulia de la BRD Societe Generale și

garantat de municipiul Alba Iulia.

Conform balanței analitice, la finele anului 2025, soldul datoriei publice locale a fost în valoare de 136,12 milioane lei.

Potrivit reprezentanților administrației locale dintre cele 5 împrumuturi prezentate în tabelul de mai sus, municipiul Alba Iulia intenționează refinanțarea împrumutului BERD contractat în 2023 și împrumutului CEC Bank SA contractat în 2023. Cele două împrumuturi au încheiat perioada de utilizare. Împrumutul CEC se află în perioada de rambursare începând din decembrie 2024, iar împrumutul BERD va începe să fie rambursat în octombrie 2026.

Cât plătește administrația locală pentru datoria publică

Serviciul curent al datoriei publice locale, înregistrează următoarele valori, estimate pentru perioada 2026-2032:

Anul 2026:

Capital - 16.268.700 lei

Dobânzi - 5.922.900 lei

Comisioane - 4.100 lei

Anul 2027:

Capital - 18.760.210 lei

Dobânzi - 4.936.010 lei

Comisioane - 2.640 lei

Anul 2028:

Capital - 17.006.610 lei

Dobânzi - 3.971.770 lei

Comisioane - 0 lei

Anul 2029:

Capital - 15.311.150 lei

Dobânzi - 3.119.750 lei

Comisioane - 0 lei

Anul 2030:

Capital - 15.020.620 lei

Dobânzi - 2.347.070 lei

Comisioane - 0 lei

Anul 2031:

Capital - 9.088.750 lei

Dobânzi - 1.753.530 lei

Comisioane - 0 lei

Anul 2032:

Capital - 9.088.750 lei

Dobânzi - 1.439.570 lei

Comisioane - 0 lei

„Soldul substanțial al datoriei publice locale, împreună cu totalul serviciului datoriei publice locale al municipiului, care se ridică la 163,42 milioane lei până în 2038 inclusiv, reprezintă un potențial impediment în calea asumării de noi obiective de investiții menite să ajute la dezvoltarea continuă a municipiului.

Se remarcă astfel necesitatea identificării unei soluții, alta decât creditarea bancară uzuală, pentru ca sarcina obligațiilor de plată să fie mai echilibrat distribuită pe perioada următorilor ani și, în același timp, să fie asigurată suficientă flexibilitate pentru contractarea altor datorii, în special pentru a asigura cofinanțarea pentru obiectivele ce vor fi susținute prin fonduri de la Uniunea Europeană”, au precizat reprezentanții administrației locale.

Soluția propusă

Sunt propuse obligațiuni municipale emise de Municipiul Alba Iulia pentru refinanțarea a două dintre creditele bancare existente și finanțarea a două obiective de investiții cofinanțate din programe europene.

Prin comparație cu un credit bancar clasic, o emisiune de obligațiuni oferă emitentului degrevarea bugetului de plata capitalului împrumutat. Gradul de îndatorare în cazul unei emisiuni de obligațiuni este mai mic prin comparație cu cel al unui credit clasic (se plătește exclusiv dobânda).

Mai mult, perioada în care se plătește doar dobânda poate fi extinsă pe termen nedefinit, prin emisiuni succesive lansate în momentul în care emisiunea originală ajunge la scadența ratelor de capital. Astfel, se poate respecta principiul echității între generații, susțin reprezentanții administrației locale.

Emisiunea va refinanța următoarele două credite, al căror sold la 30 septembrie 2026, este estimat la 18,52 milioane de euro:

Finanțator - Număr/data contract - Sold împrumut (estimat la 30 sept. 2026)

CEC Bank (CEC Bank SA) - Contract de credit RQ23080360251700/11.10.2023 - 4.070.965,38 de euro

Banca Europeană pentru Reconstrucție si Dezvoltare - Acord de împrumut 53901/16.08.2023 - 14.453.992,89 de euro

Total - 18.524.958,27 de euro.

Diferența până la 30 milioane de euro (adică 11,48 milioane de euro) este propusă a fi folosită pentru finanțarea unor obiective de investiții în derulare la data emisiunii, după cum urmează:

Denumire obiective de investiții co-finanțate din fonduri nerambursabile - Valoare

Fluidizarea traficului rutier prin masuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rolul de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia -

8.428.986,79 de euro

8.428.986,79 de euro Descongestionare trafic intrare N-V municipiul Alba Iulia DN 74 - Construire pasaj subteran zona Stadion Unirea la intersecția bulevardului Republicii cu bulevardul Revoluției

1989 - 3.046.054,94 de euro

Total - 11.475.041,73 de euro.

