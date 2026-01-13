Connect with us

Actualitate

15 ianuarie: Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Sebeș alături de tineri. Spectacol de teatru și moment omagial

Publicat

acum O oră

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, alături de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș vă invită la manifestările dedicate Zilei Culturii Române.

Joi, 15 ianuarie 2026, începând cu ora 11.00, va avea loc un moment omagial la statuia lui Mihai Eminescu.

De la ora 12.00, Trupa de teatru „Gepetto” va oferi un spectacol de teatru educativ „Călin (file din poveste)” - adaptare după Mihai Eminescu. Acesta va fi prezentat pe scena sălii de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Evenimentul omagial este dedicat culturii române și implicit memoriei „Luceafărului” poeziei românești, Mihai Eminescu, poetul care a dat limbii române una dintre cele mai rafinate expresii ale sale.

În acest context, spectacolul devine o formă de omagiu scenic adus universului eminescian, transpus într-o experiență vie, accesibilă și emoționantă.

Călin (file din poveste)

Poemul „Călin (file din poveste)” deschide porțile unei lumi de basm, unde iubirea, visul și mitul se împletesc cu o naturalețe care continuă să emoționeze și astăzi. Povestea nu este doar o idilă romantică, ci o meditație asupra devenirii, asupra trecerii dintre real și imaginar – teme esențiale pentru formarea sensibilității literare a tinerilor. De aceea, spectacolul se adresează în mod special elevilor de gimnaziu și liceu, fiind gândit ca o punte între programa școlară și experiența vie a teatrului.

Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și Casa Memorială  „Lucian Blaga” din Lancrăm își așteaptă publicul vizitator, oferind acces gratuit în data de 15 ianuarie 2026, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

