16-17 iulie: Târgul de Fete de pe Muntele Găina. Spectacole de folclor, filme și foc de artificii. Concert Phoenix. PROGRAM

Tradiționalul Târg de Fete de pe Muntele Găina are loc în acest an în perioada 16-17 iulie. Evenimentul are loc pe un platou montan la o altitudine de 1.467 metri. Timp de două zile, organizatorii au pregătit expoziții, spectacole folclorice cu nume mari ale muzicii populare românești, concerte de muzică rock, focuri de artificii și petreceri în aer liber.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina se organizează în cea mai apropiată duminică de 20 iulie, ziua Sfântului Ilie.

Cea mai veche menționare documentară a fost în anul 1816.

Pregătirile se făceau cu câteva zile înainte, iar duminica dimineața se urca pe munte în poiana unde avea loc târgul.

În decursul timpului, la acest târg au participat, potrivit relatărilor istorice, personalități istorice importante precum împăratul austriac Franz Iosef I, primul ministru din perioada interbelică Ionel I.C. Brătianu și regele României, Ferdinand I.

Ediția 2022 aduce în atenția publicului numeroase activități de conservare, valorificare și promovare a elementelor de patrimoniu cultural material și imaterial, transmit reprezentanții Centrului Cultural ”Augustin Bena” Alba, într-o postare pe Facebook.

Târgul de Fete de pe muntele Găina 2022: Program detaliat

16 iulie 2022 – Vârful Muntelui Găina

ora 12.00 – Cultură pentru Cultură – Târgul meșterilor tradiționali ”Alba Tradițional”- 50 de meșteri tradiționali din Alba, Hunedoara, Cluj, Arad, Mureș, Sibiu, Vâlcea, Satu Mare, Neamț, Argeș, Gorj

ora 13:00 – ”Costumul popular ca emblemă a identității culturale românești” de Doina Ișfănoni, cercetător etnolog la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, instituție aflată Sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei române

difuzare film

difuzare film ora 14:00 – ”Cântec pentru făuritorii libertății” , susținut de Ansamblul Folcloric al județului Alba, dirijor: Alexandru Pal

Roxana Reche, Maria Filimon, Dorina Narița, Nicolae Plută, Floricica Moga și Nicolae Tuhuț

spectacol folcloric extraordinar

Roxana Reche, Maria Filimon, Dorina Narița, Nicolae Plută, Floricica Moga și Nicolae Tuhuț spectacol folcloric extraordinar ora 15:30 – ”Alba Tradițional”- meșteri tradiționali la ei acasă

”Cămeșa cu ciupag și Aurelia Matei”

”Arta lemnului din Avram Iancu și Nicolae Beleiu”

difuzare film

”Cămeșa cu ciupag și Aurelia Matei” ”Arta lemnului din Avram Iancu și Nicolae Beleiu” difuzare film ora 16:00 – ”Altarul Soarelui, ”Țara Moților” și ”Drama lui Avram Iancu”

difuzare film

difuzare film ora 17:30 – Fanfara ”Transilvania” și ”Transilvania Junior”

spectacol extraordinar de muzică tradițională românească și muzică balcanică

spectacol extraordinar de muzică tradițională românească și muzică balcanică ora 19:00 – ”Alba Tradițional”- meșteri tradiționali la ei acasă

”Chemarea tulnicului și Eugenia Gavrea”

”Lespezile de piatră și Petru Popa”

difuzare film

”Chemarea tulnicului și Eugenia Gavrea” ”Lespezile de piatră și Petru Popa” difuzare film ora 19:30 – ”Antheia Imperialis” – coordonator Octavia Oprea

spectacol de dansuri antice, moderne și contemporane 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑒, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑠̗𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒

spectacol de dansuri antice, moderne și contemporane 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑒, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑠̗𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒 ora 21:30 – Concert extraordinar Phoenix

2022 – anul împlinirii a 60 de ani de existență Phoenix

2022 – anul împlinirii a 60 de ani de existență Phoenix ora 23:00 – ”Flaviu fără S” și discotecă în aer liber

ora 00:00- Foc de artificii

17 iulie – Vârful Muntelui Găina

ora 10:00 – Ceremonial de depunere de coroane și slujbă religioasă în memoria lui Avram Iancu – Erou al națiunii române

Tulnicăresele din Avram Iancu

Fanfara Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș

Tulnicăresele din Avram Iancu Fanfara Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș ora 10:30 – Cultură pentru cultură- Târgul meșterilor tradiționali ”Alba Tradițional”

50 de meșteri tradiționali din Alba, Hunedoara, Cluj, Arad, Mureș, Sibiu, Vâlcea, Satu Mare, Neamț, Argeș, Gorj

50 de meșteri tradiționali din Alba, Hunedoara, Cluj, Arad, Mureș, Sibiu, Vâlcea, Satu Mare, Neamț, Argeș, Gorj ora 11:00 – Cultură pentru cultură – Muntele Găina unește tradițiile românești din Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Arad, Suceava, Sălaj și Gorj

spectacol folcloric extraordinar

Suceava – Ansamblul folcloric ,,FLORI DE BUCOVINA”

Gorj – Ansamblul folcloric ,,CHEILE OLTEȚULUI POLOVRAGI”

Sălaj – Ansamblul folcloric ,,MUGUR, MUGUREL”

Arad – Ansamblul folcloric ,,FLORILE MUREȘULUI”

Bihor – Ansamblul folcloric „DATINA” din Aleșd

Hunedoara – Ansamblul de cântece și dansuri pădurenești ,,LELEȘANA” din Lelese

Clu j- Ansamblul folcloric „DOR TRANSILVAN” al R.A.T.U.C. Cluj- Napoca

Alba – Ansamblul folcloric „TRADIȚII UIORENE” Ocna Mureș

Proiectul este implementat de Centrul de Cultură ”Augustin Bena” din subordinea Consiliului Județean Alba, în parteneriat cu primăria comunei Avram Iancu și cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara.

sursa: Facebook Centrul Cultural ”Augustin Bena” Alba

