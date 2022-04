16 aprilie. Ziua aprecierii soțului. Idei de cadouri și surprize pentru bărbații din viața noastră

Luna plină din aprilie răsare în noaptea de sâmbătă, 16 aprilie și este numită în mod tradițional ”Luna roz” și este prima Luna plină a primăverii.

Anul acesta, Luna plină din aprilie este prima Luna plină din sezonul de primăvară, care a început la echinocțiul de primăvară pe 20 martie 2022.

Această înseamnă că Luna plină din aprilie este o Luna importantă pentru cei care sărbătoresc Paștele catolic, deoarece Data Paștelui depinde de data Lunii pline.

Paștele catolic este sărbătorit în prima duminică după Luna plină (adică prima Luna plină a primăverii), ceea ce înseamnă că va fi sărbătorit anul acesta duminică, 17 aprilie (după Luna plină de sâmbătă, 16 aprilie).

Pentru ortodocși, duminică 17 aprilie este ziua de Florii.

De ce se numește Luna Roz?

Numele de Luna plină folosit de „The Old Farmer’s Almanah” provine din mai multe locuri, inclusiv surse native americane, coloniale americane și europene. În mod tradițional, fiecare nume de Luna plină de pe parcursul unui an are denumirea ei.

În ciuda numelui său, Luna Roz a lunii aprilie nu va părea de fapt roz. Denumirea sa este dată de floarea sălbatică roz de primăvară Phlox, originară din estul Americii de Nord. Această floare este, de asemenea, cunoscută sub numele de „muşchi roz”.

Alte nume pentru Luna Roz includ: Sprassing Grass Moon, Egg Moon, Moon Fish.

Nume alternative ale Lunii pline din aprilie

În aprilie, numele Lunii abundă cu referiri la primăvară. Luna în care se sparge gheața (Algonquin) și Luna când fluxurile sunt din nou navigabile (Dakota) fac referire la topirea gheții și la creșterea mobilității din sezonul de primăvară. În timp ce Luna în devenire a plantelor și arbuștilor (Tlingit), precum și Luna ierbii roșii (Oglala), vorbesc despre creșterea plantelor care va lua curând viteză.

Alte nume se referă la reapariția anumitor animale, inclusiv „Luna când se întorc rațele” (Lakota), „Luna când gâștele își depun ouăle” (Dakota) și „Luna broaștei” (Cree). În aceeași ordine de idei, „Luna peștilor răpitori” (Anishinaabe) notează momentul recoltării peștilor răpitori, care se întorc în pâraiele sau lacurile de mică adâncime pentru a depune icre.

Potrivit legendei, acum este momentul în care acești pești se întorc din lumea spiritelor pentru a purifică apele și creaturile care trăiesc în ele. (Acest nume poate fi aplicat și lunii Februarie, pentru a onora sacrificiul peștelui răpitor pentru a hrăni popoarele Anishinaabe, ajutându-le în mod tradițional să supraviețuiască iernii.)

Fazele Lunii pentru aprilie 2022

Luna Nouă: 1 aprilie

Primul pătrar: 9 aprilie

Luna Plină: 16 aprilie

Ultimul pătrar: 23 aprilie

Luna Nouă: 30 aprilie

Luna plină din aprilie: obiceiuri și tradiții

Potrivit folclorului, perioada de la Luna plină până la ultimul pătrar de Luna este cea mai bună perioada pentru stârpirea buruienilor, rărirea culturilor, tăierea, cosirea, tăierea lemnului și plantarea culturilor.

O luna plină în aprilie aduce îngheț. Dacă Luna plină se arată șters, așteaptă-te la ploaie.

Luna ROZ – simbol al optimismului

Luna Roză este, de asemenea, considerată a fi un simbol al optimismului. În timpul acestui fenomen astronomic, ne putem aştepta ca unele dintre obiectivele şi visele noastre să fie atinse, potrivit International Business Time. Pentru ca acest lucru să se întâmple, totuşi, trebuie să ne dăm seama ce anume să renunţăm pentru a merge mai departe în viaţă.

Super-Luna lunii aprilie va fi, de asemenea, mai aproape de Pământ în comparaţie cu celelalte Luni pline din acest an, cu excepţia celei din luna mai.

Luna plină din 16 mai va fi mai aproape, depăşind-o pe cea din aprilie cu un total de 158 de kilometri.

Lista cu Lunile Pline din 2022

Iată lista cu aproximativ toate Lunile pline din acest an, precum şi denumirea lor, conform Express.

Luna Lupului – 17 ianuarie

Luna de Zăpadă – 16 februarie

Luna Caldă – 18 martie

Luna Roz – 16 aprilie

Luna Florilor – 16 mai

Luna de Căpşuni – 14 iunie

Luna Vânătorului- 13 iulie

Luna Sturionului – 11 august

Luna Recoltei – 09 septembrie

Luna Rece – 8 decembrie

9 moduri în care Luna Plină vă poate afecta sănătatea

Iată câteva lucruri interesante pe care cercetătorii le-au descoperit cu privire la Luna plină și efectele acesteia asupra sănătății, potrivit unui studiu publicat de DCMedical:

1. Inima

Se pare că ciclurile Lunii pot avea un efect asupra inimii, și nu în sens romantic. Un studiu publicat în Indian Journal of Basic and Applied Medical Research a arătat că inima are performanțe maxime în timpul unei Luni pline și noi. Deci, verificați fazele Lunii înainte de a ajunge la sală!

2. Creierul

La fel ca Luna este responsabilă pentru fluxul și refluxul mareelor, deoarece creierul nostru este o sursă semnificativă de apă, cercetătorii olandezi au emis ipoteza că atracția gravitațională a Lunii ar putea avea un efect similar asupra creierului, provocând un comportament neregulat.

Alte studii ale oamenilor de știință britanici arată că o lună plină ar putea de fapt să scadă activitatea convulsivă în epileptice.

Cu toate acestea, în aceste cazuri, cercetătorii sugerează că aceasta se poate datora mai degrabă luminozității Lunii decât fazelor sale.

Când Luna era strălucitoare, participanții au avut mai puține crize epileptice.

Cercetătorii au atribuit atribuie acest lucru hormonului melatonină, care este secretat în mod natural în creierul tău când soarele apune, prin urmare semnalează că este timpul să dormi.

În epilepsie, se presupune că luminozitatea lunii pline contracarează această eliberare, scăzând astfel convulsiile.

3. Rinichi

Un studiu din 2011 publicat în Journal of Urology a constatat că durerile date de calculii renali (pietrele la rinichi) au crescut semnificativ în timpul lunii pline.

Și într-un alt studiu, cercetătorii englezi au constatat că, în general, mai mulți pacienți au fost internați în spitale cu urgențe urologice și în acest timp.

În schimb, noua Lună a provocat un „efect calmant” pentru persoanele cu aceste condiții.

4. Urgențe

Un studiu din 2011 publicat în Jurnalul Mondial de Chirurgie a constatat că mai mult de 40% din personalul medical consideră că fazele lunare pot afecta comportamentul uman – îi spun chiar „Nebunia lunii pline”, chiar dacă majoritatea studiilor nu găsesc nicio corelație directă între luna plină și ratele de spitalizare/internare.

De asemenea, s-a constatat că apelurile de urgență pentru tot felul de condiții cresc de fapt cu 3% ori de câte ori este lună plină, apoi scad cu 6% în timpul unei noi luni.

O posibilă explicație ar fi cea de la punctul următor: unii oameni nu dorm în nopțile cu lună plină.

5. Somnul

Un studiu din 2013 publicat în Current Biology a analizat tiparele de somn ale participanților pe parcursul a trei zile în care li s-a permis să adoarmă după bunul plac într-o zonă controlată care nu avea nici ceasuri, nici lumină exterioară.

Când datele au fost comparate cu fazele Lunii, cercetătorii au stabilit că participanții nu numai că au avut niveluri mai scăzute de melatonină în timpul fazelor luminoase ale Lunii, dar a durat cu 5 minute mai mult să adoarmă, au dormit cu 20 de minute mai puțin în general și au avut cu 30 la sută mai puțin somn REM.

Și dacă nu dormi suficient, sănătatea ta suferă!

6. Ciclul menstrual

Ciclul menstrual mediu al unei femei este de 28 de zile, ceea ce este destul de similar cu ciclul lunar de peste 29 de zile.

Acest moment poate fi mai mult decât o coincidență, potrivit cercetătorilor chinezi, care au descoperit că aproape 30% din toate femeile monitorizate au ovulat pe Luna plină și au menstruat în timpul Lunii noi.

În unele culturi, există chiar și un nume pentru acest fenomen, numit Ciclul Lunii Albe, care reflectă în esență fertilitatea Pământului despre care se spune că este cel mai fertil la lumina lunii pline.

7. Rata natalității

Cercetătorii japonezi au descoperit ceva ciudat: a existat o creștere semnificativă a numărului de nașteri când gravitația Lunii pe Pământ este cea mai puternică.

În timp ce cercetătorii recunosc că încă nu sunt clare modul sau motivele pentru care există această relație, ei spun că ar putea ajuta profesioniștii din domeniul sănătății și femeile însărcinate să se pregătească mai bine.

În plus, un studiu italian a examinat peste 1.200 de nașteri pe parcursul a trei ani și a constatat un există număr mai mare de copii născuți în cele două zile de după o lună plină.

8. Leziuni

Deoarece Luna plină ne poate afecta comportamentul în anumite moduri, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că suntem mai predispuși la accidente sau boli în acest timp, potrivit unora.

Un motiv ar fi că nu dormim suficient, așa cum am arătat la punctul 5.

9. Simptome false

Câteodată luna plină are efecte înșelătoare. Într-un studiu din 2008, cercetătorii britanici au descoperit o legătură între ciclul lunar și ceea ce medicii numesc „simptome de accident vascular cerebral inexplicabile”, în care unii pacienții dezvoltă simptome precum dureri de cap, amorțeală și probleme de coordonare, deși nu e nimic în neregulă fizic cu ei.

Surse: almanac.com, mediafax, timesles.com

