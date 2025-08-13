SPAP Sebeș anunță dezbatere publică pentru construirea unei clădiri de utilitate publică, în Cimitirul municipal

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș (SPAP) aduce la cunoștința cetățenilor organizarea dezbaterii publice pentru documentația tehnico-economică „Construcție de utilitate publică în Cimitirul Municipal, Municipiul Sebeș” – faza S.F.

Dezbaterea publică se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.177/2015 privind aducerea la cunoștință publică a documentațiilor tehnico-economice aferente tuturor investițiilor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

Persoanele interesate sunt invitate să participe la întâlnirea publică și să-și expună punctul de vedere.

Dezbaterea va avea loc în data de 19 august 2025, orele 10:00, la sediul S.P.A.P. Sebeș din str. Viilor, nr. 28.

