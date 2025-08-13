Actualitate
SPAP Sebeș anunță dezbatere publică pentru construirea unei clădiri de utilitate publică, în Cimitirul municipal
Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș (SPAP) aduce la cunoștința cetățenilor organizarea dezbaterii publice pentru documentația tehnico-economică „Construcție de utilitate publică în Cimitirul Municipal, Municipiul Sebeș” – faza S.F.
Dezbaterea publică se desfășoară în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.177/2015 privind aducerea la cunoștință publică a documentațiilor tehnico-economice aferente tuturor investițiilor de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.
Persoanele interesate sunt invitate să participe la întâlnirea publică și să-și expună punctul de vedere.
Dezbaterea va avea loc în data de 19 august 2025, orele 10:00, la sediul S.P.A.P. Sebeș din str. Viilor, nr. 28.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.