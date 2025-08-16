Connect with us

16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni. Sărbătoare cu cruce neagră în Calendarul Ortodox

acum 2 ore

16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni. Este o sărbătoare a Bisericii Ortodoxe Române, marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox 2025.

În calendarul creștin-ortodox român, în fiecare an, la data de 16 august se face prăznuirea Sfinților Martiri Brâncoveni.

Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache.

Această sărbătoare, marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox, comemorează una dintre cele mai tragice și înălțătoare pagini din istoria credincioșilor români.

16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni. Cine a fost Constantin Brâncoveanu?

Constantin Brâncoveanu s-a născut la 15 august 1654, în satul Brâncoveni (județul Olt). Era fiul marelui boier Papa Brâncoveanu și al Stancăi, fiica marelui postelnic Constantin Cantacuzino. Constantin a crescut fără tată, deoarece acesta moare pe când avea doar un an.

Este crescut de mama, de bunica dinspre tata Păuna Greceanu și de unchiul său, Stolnicul Constantin Cantacuzino, pe care ajunge să-l iubească ca pe un tată.

Constantin Brâncoveanu a domnit în Țara Românească timp de 26 de ani (1688-1714), fiind unul dintre cei mai longevivi și importanți conducători ai spațiului românesc.

A fost unul dintre cei mai longevivi conducători ai Țării Românești, domnind neîntrerupt vreme de peste 25 de ani. De la Basarab I și Mircea cel Bătrân și până la Mica Unire, doar câțiva au reușit să conducă atât de mult timp.

Realizările culturale și religioase

Domnia lui Constantin Brâncoveanu a reprezentat o perioadă de înflorire culturală și religioasă extraordinară.

Domnia lui Constantin Brancoveanu a început sub semnul apariției Bibliei în limba română, numită de la București, în anul 1688.

Și-a asumat rolul de protector al tiparului și școlilor din Muntenia, dar și din Transilvania. A dat Bucureștiului o nouă Academie Domnească.

Stilul arhitectural care îi poartă numele – stilul brâncovenesc – a marcat profund arta românească, combinând elemente bizantine cu influențe occidentale și orientale într-o sinteză unică și frumoasă.

16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni. Tragedia familiei Brâncoveni

Sfârșitul domniei lui Constantin Brâncoveanu a fost dramatic și dureros. La 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu, domn al Ţării Româneşti (1688-1714), cei patru fii ai săi, precum şi sfetnicul Ianache Văcărescu au fost executaţi la Constantinopol.

Execuția a avut loc într-un mod cumplit. Trupurile lor au fost aruncate în apele Bosforului, iar capetele au fost înfipte în prăjini şi au stat trei zile la poarta Seraiului.

Mai târziu, cadavrele au fost pescuite din mare şi duse la o mânăstire bizantină.

Trupul domnului Brâncoveanu a fost adus la Bucureşti pe ascuns şi a fost îngropat la Biserica Sfântul Gheorghe Nou.

Constantin Brâncoveanu, cel care a fost vreme de 26 de ani domnul Ţării Româneşti, a avut parte de cea mai crudă moarte din istorie. A sfârşit fix în ziua în care împlinea 60 de ani, după luni de chinuri groaznice în temniţa turcească, decapitat pentru că a refuzat să renunțe la credința creștină.

Martirajul pentru credință

Ortodoxia românească cinsteşte la 16 august jertfa Sfinţilor Martiri Brâncoveni, cei care au fost omorâţi pentru că nu au vrut, nici cu preţul vieţii, să renunţe la credinţa lor.

Conform tradiției, Constantin Brâncoveanu ar fi declarat celebrele cuvinte: „De legea creştină nu mă las, căci în ea m-am născut şi am trăit, şi în ea vreau să mor!”

Refuzul de a se converti la islam, în ciuda torturii și amenințărilor, a transformat familia Brâncoveni în martiri ai credinței ortodoxe. Ei au preferat moartea în locul renunțării la credința strămoșească.

Semnificația spirituală

Sfinţii Martiri Brâncoveni sunt sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizai, dar importanța lor spirituală este imensă pentru ortodoxia românească.

Ei reprezintă exemplul suprem al fidelității față de credință și al curajului în fața persecuției.

Canonizarea lor de către Biserica Ortodoxă Română confirmă că jertfa lor nu a fost în zadar – ea a devenit un simbol al rezistenței spirituale și al devotamentului creștin în fața adversităților.

16 august: Sfinții Martiri Brâncoveni. Moștenirea și comemorarea

Pe 16 August sărbătorim Ziua Ocrotitorilor Noștri – Sfinții Martiri Brâncoveni! Este o zi de mare însemnătate pentru noi, iar bucuria este amplificată de faptul că aceștia sunt considerați ocrotitorii spirituali ai poporului român.

Astăzi, Sfinții Martiri Brâncoveni sunt comemorați nu doar pentru jertfa lor supremă, ci și pentru contribuția lor la cultura și civilizația românească.

Constantin Brâncoveanu rămâne una dintre personalitățile de referință ale istoriei noastre, iar sărbătoarea din 16 august ne amintește că libertatea de conștiință și fidelitatea față de credință sunt valori pentru care merită să te jertfești.

