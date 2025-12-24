Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei. Au fost aprobate două hotărâri, în ședința de marți seara.

Prima vizează suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naționale cu 1,3 miliarde de lei pentru continuarea procesului de înzestrare a Armatei României. A doua include suplimentare cu 300 milioane de lei pentru continuarea procesului de transformare structurală și calitativă a Armatei României.

Vor fi asigurate fondurile necesare pentru plata obligațiilor rezultate din contractele de achiziție de echipamente militare, precum și pentru finanțarea proiectelor de infrastructură militară.

Suma reprezintă credite de angajament și credite bugetare și se alocă din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului.

”Ministerul Apărării Naționale derulează o serie de programe de înzestrare destinate creșterii capacității operaționale a Forțelor Armate, incluse în Programul privind transformarea, dezvoltarea și înzestrarea Armatei României, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care reflectă prevederile Acordului politic național privind creșterea finanțării pentru apărare”, precizează Guvernul.

De asemenea, bugetul Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2025 a fost suplimentat cu suma de 300 milioane de lei ”pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării procesului de transformare structurală și calitativă a Armatei României, în contextul evoluțiilor geopolitice și de securitate actuale, precum și al angajamentelor asumate de România în cadrul NATO și UE”, mai arată Executivul, citat de Agerpres.

