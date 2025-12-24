Eveniment
Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: mai frig, ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile și localități, 25-28 decembrie
Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: iarna și-a intrat în drepturi încă din ajunul Crăciunului. După ninsorile de la Alba Iulia și din alte zone ale județului, ziua de Crăciun aduce vreme cu cer mai mult noros. Temperaturile vor fi de 3-4 grade, însă nopțile devin mai reci.
Minimele coboară la -3....-4 grade, iar la finalul săptămânii vor fi condiții de ger, cu până la -9 grade la munte.
În 25 decembrie, de Crăciun, la Alba Iulia vor fi maxime de 4 grade și minime de -3 grade. Cerul va fi mai mult noros. La munte, pe valea Sebeșului, va ninge.
Din a doua zi de Crăciun se mai înseninează însă vremea rămâne rece.
Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025
Vremea de weekend în Alba: Joi, 25 decembrie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 26 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare sporadic apoi noros
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori și soare
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 27 decembrie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant însorit
Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit
Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 28 decembrie
Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată
Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; fulguială
Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; fulguială
Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros, vânt
Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare
Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare
Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
