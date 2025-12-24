Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: mai frig, ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile și localități, 25-28 decembrie

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: iarna și-a intrat în drepturi încă din ajunul Crăciunului. După ninsorile de la Alba Iulia și din alte zone ale județului, ziua de Crăciun aduce vreme cu cer mai mult noros. Temperaturile vor fi de 3-4 grade, însă nopțile devin mai reci.

Minimele coboară la -3....-4 grade, iar la finalul săptămânii vor fi condiții de ger, cu până la -9 grade la munte.

În 25 decembrie, de Crăciun, la Alba Iulia vor fi maxime de 4 grade și minime de -3 grade. Cerul va fi mai mult noros. La munte, pe valea Sebeșului, va ninge.

Din a doua zi de Crăciun se mai înseninează însă vremea rămâne rece.

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025

Vremea de weekend în Alba: Joi, 25 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 26 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare sporadic apoi noros

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 27 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 28 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată

Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; fulguială

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; fulguială

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros, vânt

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

