Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: mai frig, ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile și localități, 25-28 decembrie

Publicat

acum 44 de secunde

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: iarna și-a intrat în drepturi încă din ajunul Crăciunului. După ninsorile de la Alba Iulia și din alte zone ale județului, ziua de Crăciun aduce vreme cu cer mai mult noros. Temperaturile vor fi de 3-4 grade, însă nopțile devin mai reci.

Minimele coboară la -3....-4 grade, iar la finalul săptămânii vor fi condiții de ger, cu până la -9 grade la munte.

În 25 decembrie, de Crăciun, la Alba Iulia vor fi maxime de 4 grade și minime de -3 grade. Cerul va fi mai mult noros. La munte, pe valea Sebeșului, va ninge.

Din a doua zi de Crăciun se mai înseninează însă vremea rămâne rece.

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025

Vremea de weekend în Alba: Joi, 25 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; noros

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 26 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Șugag: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; soare sporadic apoi noros

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 27 decembrie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; predominant însorit

Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit

Aiud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant însorit

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 28 decembrie

Alba Iulia: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare/lapoviță/ploaie înghețată

Oaşa: minime de -9 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; fulguială

Blaj: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; fulguială

Ocna Mureş: minime de -3 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; noros, vânt

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Abrud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Câmpeni: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare

Arieşeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare

Cugir: minime de -2 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 45 de secunde

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: mai frig, ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile și localități, 25-28 decembrie
Actualitateacum 31 de minute

FOTO: Jandarmii din Alba, mesagerii lui Moș Crăciun. Au dus cadouri unor copii, la Stremț
Evenimentacum O oră

Bradul de Crăciun: ce semnifică pomul de iarnă împodobit în case sau în localități. Tradiții de sărbători
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Școală nouă în Limba și extinderea unității de învățământ din Șeușa. Investiții de 3,5 milioane euro pentru infrastructură școlară
Administrațieacum 9 ore

Program de sărbători la Primăria Alba Iulia - casierii și plăți online: încasări taxe și impozite, contracte, înregistrări decese
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 2 ore

Guvernul a actualizat regulile pentru prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor europene
Economieacum 10 ore

Serele și solariile fermierilor rămân neimpozitate. Guvernul a modificat Codul Fiscal după presiunile din agricultură
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

Guvernul a suplimentat bugetul MApN cu peste 1,3 miliarde lei pentru înzestrarea Armatei
Evenimentacum 9 ore

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) este cel care a făcut din lupta împotriva corupției o prioritate a Parlamentului European (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

CSM Oradea scrie istorie: calificare în BL8 la polo
Evenimentacum 3 ore

Program Bazinul Olimpic Alba Iulia în perioada sărbătorilor de iarnă. Când va fi deschis
Evenimentacum 4 ore

Când va fi primul meci oficial al CSM Unirea Alba Iulia în 2026. Echipa, în vacanța de iarnă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 45 de secunde

Vremea în Alba, în minivacanța de Crăciun 2025: mai frig, ninsori la munte. Prognoza meteo pe zile și localități, 25-28 decembrie
Evenimentacum O oră

Bradul de Crăciun: ce semnifică pomul de iarnă împodobit în case sau în localități. Tradiții de sărbători
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 21 de ore

OpenAI, compania care a dezvoltat ChatGpt, avertisment cu privire la atacurile cibernetice comise cu ajutorul AI
Evenimentacum o zi

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Primul deces din cauza virusului gripal. Alertă epidemiologică: s-au înmulțit cazurile de îmbolnăviri. Situația în Alba și în țară
Evenimentacum o zi

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 2 zile

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie