Investițiile finanțate de Ministerul Dezvoltării vor fi prioritizate în 2026. Care sunt criteriile

acum O oră

Investițiile finanțate de Ministerul Dezvoltării vor fi prioritizate în 2026. Ordonanța de urgență în acest sens a fost aprobată de Guvern.

Potrivit actului normativ, pentru obiectivele finanțate prin Programul ”Anghel Saligny”, se vor stabili criterii de prioritizare. Acestea vor lua în calcul categoriile de investiții și gradul de decontare a lucrărilor.

Criteriile vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe.

Investiții prioritizate. Care sunt criteriile

Obiectivele care au ca beneficiari consiliile județene, sectoarele Capitalei sau municipiile reședință de județ vor fi finanțate în proporție de 80%, cu o cofinanțare locală în cuantum de 20%, anunță ministerul, într-un comunicat.

Cererile de plată vor fi plătite garantat de Ministerul Dezvoltării, în ordinea depunerii acestora.

Anul viitor, cele 551 de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții, al căror stadiu de decontare este mai mare de 50%, se vor realiza conform graficelor de execuție.

Vor fi sprijinite și investițiile cu un stadiu de decontare mai mic de 50%, într-un ritm mai scăzut.

Finanțarea obiectivelor aflate în execuție

Totodată, se creează cadrul legal prin care beneficiarii să poată prelua finanțarea obiectivelor aflate deja în execuție, în vederea finalizării acestora, dacă doresc și dacă bugetul le permite.

Pentru proiectele finanțate prin Compania Națională de Investiții și Agenția Națională pentru Locuințe, cererile se vor depune digital, prin platforma investitii.mdlpa.ro, pe același principiu care a fost aplicat în cazul Programului național de investiții ”Anghel Saligny” și al Planului Național de Redresare și Reziliență.

”În acest moment, toate lucrările de investiții executate sunt plătite la zi, pe toate programele coordonate de minister, iar, pentru anul 2026, ne propunem să asigurăm finalizarea investițiilor și să le oferim predictibilitate atât autorităților locale, cât și antreprenorilor” , a precizat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

