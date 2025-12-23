Connect with us

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament

Publicat

acum O oră

Transportul elevilor din învățământul preuniversitar care au domiciliul în altă localitate decât cea în care învață va fi gratuit și în perioada examenelelor naționale.

Proiectul de lege în acest sens a fost adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Inițiatorii argumentează că de facilitatea privind transportul gratuit ar trebui să beneficieze elevii și în perioada în care susțin examenele naționale. Până acum, legea acorda această gratuitate doar pe perioada cursurilor.

Noua lege modifică art. 83 alin. (2) lit.b) și alin. (8) din Legea învățământului preuniversitar 198/2023.

Inițial, propunerea era doar pentru elevii din ultima clasă de liceu, pentru a participa la examenul de Bacalaureat.

”Situația îi afectează, în mod direct, pe mii de elevi din întreaga țară, în special pe cei care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, acești elevi nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deși sunt obligați să se deplaseze pentru susținerea examenului de bacalaureat.

Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen și cei care trebuie să călătorească distanțe lungi, generând costuri suplimentare pentru familii, aflate deseori în situații de vulnerabilitate”, se arată în expunerea de motive, potrivit Agerpres.

Ulterior, propunerea legislativă a fost completată, astfel încât sp fie incluși și elevii care susține examenul de Evaluare Națională.

