VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini

Un accident rutier s-a produs marți, în jurul amiezii, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj-Napoca.

În evenimentul rutier au fost implicate două mașini, marca Mercedes-Benz și Dacia.

În urma accidentului, circulația rutieră pe banda 1, pe sensul de ieșire din oraș, a fost temporar îngreunată.

