Connect with us

Eveniment

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini

Publicat

acum 9 minute

Un accident rutier s-a produs marți, în jurul amiezii, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiul Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj-Napoca. 

În evenimentul rutier au fost implicate două mașini, marca Mercedes-Benz și Dacia.

În urma accidentului, circulația rutieră pe banda 1, pe sensul de ieșire din oraș, a fost temporar îngreunată.

 

 

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 9 minute

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 16 minute

Legea privind plata pensiilor private, ADOPTATĂ. Bolnavii de cancer nu vor mai putea retrage toți banii deodată
Evenimentacum 46 de minute

Bărbat reținut după ce și-a sunat fosta iubită. Polițiștii din Alba, toleranță zero pentru încălcarea ordinelor de protecție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 9 minute

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 19 ore

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 3 ore

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026
Administrațieacum o zi

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 4 ore

Facilități fiscale pentru angajații încadrați în muncă cu salariul minim pe economie, în anul 2026. Condiții propuse de Guvern
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 2 ore

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 4 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Versuri colinde de Crăciun. Textele celor mai îndrăgite cântece pentru sărbătorile de iarnă
Actualitateacum 5 ore

IDEI pentru MASA DE CRĂCIUN: Bucate tradiționale vechi de peste 100 de ani. Cum se fac cele mai apreciate mâncăruri de Sărbători
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Evenimentacum 4 zile

Ford recheamă în service sute de mașini Puma și Transit Courier, produse la Craiova. Probleme la frâne
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți
Evenimentacum 22 de ore

”Aproape jumătate din certificatele de handicap sunt false”. Ce măsuri anunță ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum 18 ore

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie